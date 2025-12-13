Szijjártó Péter: Felgyorsul a paksi bővítés, februárban érkezik az első beton

„A Paksi atomerőmű két új blokkjának építése a hosszú távú garanciája annak, hogy Magyarország energiaátállása biztonságban lesz és, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni, és nem emelkedik a magyar családok energiaszámlája. Most egy olyan helyzet alakult ki, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek a paksi atomerőmű építés kapcsán” – mondta közösségi oldalán megosztott videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Minden magyar hatósági engedélyt megkaptunk, itt most fel tudjuk gyorsítani az építkezést. Február 5-én kerül az első beton le a földbe és ennek az előkészítő munkálatai gyorsabban haladnak, mint korábban terveztük, így az első betonöntéshez szükséges vasbeton szerkezet építését nem januárban, hanem már ma el tudjuk kezdeni

– közölte, hozzátette:

„Ez a vasbeton szerkezet jelenti az előfeltételét annak, hogy az első beton le tudjon kerülni a földbe. A következő napokban és hetekben összesen 133 tonna vas beépítésére kerül sor. Szeretném elmondani, hogy mindezek gyártását és előszerelését magyar vállalatok, magyar vállalkozások végezték el, tehát a paksi atomerőmű építéséből sok magyar vállalat is meg tud erősödni, nem is beszélve az egész gazdaságról, már a saját betonüzem is ezt a működését az otthonerőmű területén belül.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint azon a helyszínen azt a speciális betont állítják elő, amely az erőmű építéséhez szükséges. Mint mondta, ennek köszönhetően fel tudták gyorsítani az építkezést, amely jelenleg a tervekhez képest jóval előrébb tart, és a januárra tervezett munkát – az első beton-, illetve vasbeton-szerkezet megépítését – már a mai napon megkezdik.