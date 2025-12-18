Szijjártó bejelentette: felgyorsították a paksi bővítést

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A paksi atomerőmű-beruházást felgyorsították, a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak, miután minden szükséges hatósági engedély megvan, és nincsenek érvényben sem európai, sem amerikai szankciók – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter újságírói kérdésekre válaszolva a paksi bővítés kapcsán kifejtette, hogy a beruházást felgyorsították, minden hatósági engedély megvan, nincsenek érvényben sem amerikai, sem európai szankciók.

Szijjártó Péter: A paksi bővítést felgyorsítottuk, minden engedély megvan
Szijjártó Péter: A paksi bővítést felgyorsítottuk, minden engedély megvan Fotó: AFP

Már most olyan munkákat csinálunk, amelyeket csak a jövő évre irányoztunk elő, s ez betonbiztossá teszi azt, hogy az első beton február elején lenn lesz a földben, s onnantól kezdve ez már a nemzetközi jog szerint is egy építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni

– mondta.

Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy az orosz földgáz és kőolaj ideológiai alapú kitiltása súlyosan ellentétes Európa biztonsági érdekeivel, az erről szóló döntés komoly gazdasági kockázatot jelent és jelentős áremelkedéseket hozhat.

Mi ezt ellenezzük. Az energiaellátás kérdése nem lehet sem politikai, sem ideológiai kérdés. Az energiaellátás kérdése pusztán fizikai kérdés

– szögezte le. „Ezért természetesen a bíróság előtt fogjuk megtámadni ezt a döntést a szlovákokkal közösen. Amint a döntés hivatalos formában megjelenik, a beadványt azonnal beadjuk az Európai Bíróságra, az már kész van, de addig, amíg a hivatalos döntés nem jön ki, addig nem tudjuk benyújtani” – tájékoztatott. Illetve úgy vélekedett, hogy 

Washingtonban jobban értik a közép-európai régió energiaellátásának kihívásait, mint Brüsszelben, ahol „nagy ívben tesznek rá”.

 

 

