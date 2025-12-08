Szijjártó Péter a Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, a bejegyzéshez ezt írta: Vezetőink megállapodtak, mi elkezdtük a végrehajtást: megtartotta első ülését a Török-Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus, a külügyminiszterek, a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és védelmi ipari vállalatok vezetőinek részvételével.

Szijjártó Péter szerint nem lehet politikai kérdés az energiaellátás Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint abszolút időszerű ennek a biztonságra fókuszáló formátumnak a létrehozása, hiszen mind a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonságunk folyamatos veszélynek van kitéve, mindez pedig megnöveli a török–magyar együttműködés jelentőségét.

Úgy fogalmazott, hogy együtt állnak ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, és közösen ítélik el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat – legyenek azok olajvezetékek Oroszországban vagy tankhajók a Fekete-tengeren.

Hangsúlyozta, hogy Törökország megbízható, korrekt tranzitpartner, és idén mintegy 8 milliárd köbméter földgáz érkezik Magyarországra a Török Áramlat vezetéken keresztül, továbbá közösen lépnek fel az ellen is, hogy az energiaellátás ügyét politikai vagy ideológiai kérdésnek állítsák be.