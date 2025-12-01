Szijjártó Péter: Magyarország energiaellátása biztonságban van

A műsor házigazdája, Németh Balázs szerint a miniszterelnök az amerikai és az orosz elnökkel tárgyal. Brüsszel emberének közben csak arra futja, hogy belegabalyodjon a kerékcserés meséjébe. Szijjártó Péter részleteket árul el a legutóbbi moszkvai útról.



Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Az Igazság órája hétfői vendége Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter beszámol Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozójáról.

Van ez a merjünk kicsik lenni típusú megközelítés. Van ez az általam mindig is elutasított külpolitikai megközelítés, ami úgy szól, hogy mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy a saját szemünkön, szemüvegünkön keresztül a saját nézőpontunkból nézzük és lássuk a világot. És mindig valakihez igazodni akarunk. Ugye látszik, hogy akik régebben Moszkvát keresték igazodási pontnak, azok most keresik Brüsszelt

– közölte Szijjártó Péter. Hozzátette:

Mi magyarok egy olyan külpolitikát folytatunk, amely a magyar érdekből indul ki.

A magyar külpolitika egy szuverén külpolitika – húzta alá a miniszter.

A magyar külpolitika csak a magyar érdekeket nézi, a nemzeti érdekek alapján jár el, és a nemzet érdeke azt kívánja, hogy mi itt Európa közepén, a tőlünk néhány száz kilométerre lévő, a világ legnagyobb területű országával, egy nukleáris szuperhatalommal is folyamatosan kapcsolatban legyünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy feladjuk a diplomáciai csatornákat, nem engedhetjük meg magunknak, hogy feladjuk a kapcsolattartást egy olyan országgal, amelyből az energiaellátásunk egy jelentős része származik, és egy olyan országgal, amely ha akarjuk, ha nem, nem csak az európai, hanem a globális biztonsági rendszernek is egy meghatározó szereplője lesz a jövőben – szögezte le a tárcavezető.

Értem, hogy vannak, akiket azért tartanak, hogy ezt kritizálják, hogy ezt aláássák, hogy erről minden rosszat elmondjanak, meg leírjanak, de ettől még mi nem fogunk eltántorodni a nemzeti érdekképviseletért

– mondta.

Magával a moszkvai úttal kapcsolatban megjegyezte: Nyilván ilyenkor vannak biztonsági kérdések. Nem véletlen, hogy nem Szlovákia, Lengyelország, Belarusszia, Moszkva teljesen logikus, nagyjából két és fél órás útvonalon repültünk, hanem lent délen, Törökországon keresztül majdnem 6 órán át tartott a repülőút, mert manapság főleg egy ilyen háborús környezetben, amikor a háborút a szó szoros és átvitt értelmében is sajnos érteni kell, addig a biztonsági szempontok talán sokkal fontosabbak, mint voltak korábban. A miniszterelnök Washingtonban találkozott az amerikai elnökkel. Ott hosszasan átbeszélték természetesen a régiónk biztonsági helyzetét, és legalább ennyire hosszasan tárgyaltak olyan Magyarország számára fontos kérdésekről, amelyek a mi energiabiztonságunkat, gazdasági fejlődésünket, gazdaságbiztonságunkat illetik. És ezen a tárgyaláson a miniszterelnök minden olyan megállapodást meg tudott kötni Donald Trumppal, amelyek Magyarország energiabiztonsága és Magyarország gazdaságbiztonsága szempontjából elengedhetetlenek.

A miniszterelnök ezeket a megállapodásokat nem tudta volna megkötni, akkor ma gyakorlatilag nagyon közel lennénk ahhoz, hogy karácsonyra a magyar családok energiaköltségei a háromszorosukra emelkedjenek. Sikerült a miniszterelnöknek megkötni azt a megállapodást, amelynek értelmében a földgáz és kőolajvásárlás tekintetében Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól. Pénteken pedig sikerült a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kérdéseket is tisztázni. Ennek megfelelően tehát a Magyarországra irányuló földgáz, kőolaj és nukleáris fűtőelem szállítások zavartalanul folynak. Magyarország energiaellátása biztonságban van.

– húzta alá a miniszter.