Lezárták Sebestyén József halálának kivizsgálását – Szijjártó Péter reagált

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást. Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik

 – hangsúlyozta.

„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.

Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak

 – folytatta.

„Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok” – összegzett.

 

