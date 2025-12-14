Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

ukrajna

Szijjártó Péter durva üzenetet küldött az ukrán külügyminiszternek

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
X-oldalán közzétett bejegyzésében reagált Szijjártó Péter Andrij Szibiha posztjára, amelyben az ukrán külügyminiszter Orbán Viktort támadta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnamagyarországszijjártó péter

„Kérem, végre értsék meg: ez a maguk háborúja, nem a miénk!” – írta X-oldalán Szijjártó Péter, válaszul Andrij Szibiha bejegyzésére.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség

 

 

v

Andrij Szibiha X-oldalán közzétett bejegyzésben támadta a miniszterelnököt. Az ukrán külügyminiszter megosztotta a magyar kormányfő azon bejegyzését, amelyben a Orbán Viktor a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen elhangzottakból idézett.

Magyarországot megkerülve és az európai jogot megsértve, a brüsszeliek lépéseket tesznek a befagyasztott orosz vagyon lefoglalására – ami egy hadüzenet. Eközben további 135 milliárd Eurót követelnek a tagállamoktól a konfliktus szítására. Magyarország nem fog részt venni ebben a kiforgatott brüsszeli tervben.  BÉKÉRE van szükségünk, nem eszkalációra!

- hangzott el a videórészletben, amelyhez Ukrajna külügyminisztere azt írta: „Oroszország legértékesebb befagyasztott vagyona Európában.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!