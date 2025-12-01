Szijjártó Péter: Az idei az Unió elszigetelődésének éve volt

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Országgyűlés külügyi bizottságának meghallgatásán először is kifejtette, hogy 2025 az Európai Unió elszigetelődésének éve volt, ekként a kontinensen jelenleg zajló konfliktusok kezeléséből a közösség teljes mértékben kimarad, és jól láthatóan Brüsszel már nem szereplője a világpolitikának.

Ebből a partvonalon kívülre szorultságból érthető meg minden olyan frusztráció, ami megjelenik azon európai nyilatkozatokban, amelyek nem tudják hová tenni azt, hogy egy közép-európai ország vezetője nem kér engedélyt Nyugat-Európából arra, hogy a nemzeti érdek alapján álló külpolitikát folytasson

– vélekedett.

Valamint leszögezte, hogy ez lett „az átideologizált, illúziókra és politikai elfogultságra épülő” brüsszeli külpolitika eredménye.

Ma az Európai Unió egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti külpolitikai stratégiát hajt végre, és ezzel teljes egészében elszigetelte magát a globális politikában

– fogalmazott. Majd aláhúzta hogy a liberális mainstream politikusai éveken keresztül azon versenyeztek, hogy „ki tud bunkóbb megjegyzést tenni” Donald Trump amerikai elnökre, így nem is csoda, hogy végül csupán egy rendkívül előnytelen vámmegállapodást sikerült kötnie az Európai Uniónak az Egyesült Államokkal. Tájékoztatása szerint emellett fokozódott az elszigeteltség Kínától is, amelyet az Európai Bizottság egy rendszerszintű riválisként írt le, és ezzel „túlment minden határon”, ugyanis nem a rendszerrel kellene versenyezni, hanem gyümölcsöző együttműködést kellene felépíteni, ahogy azt Magyarország példája is tanúsítja. Ennek kapcsán pedig bírálta az erőszakos beavatkozást a világgazdaságon belüli munkamegosztásba, a keleti és nyugati országok közötti normális együttműködésbe.

Szijjártó Péter kitért az Oroszország elleni szankciókra is, amelyek mára felszámolták az EU-ban a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energiahordozók kombinációjára alapozott gazdasági növekedési modellt, és ennek semmi nem is lépett a helyébe.

Ugyanis az én olvasatomban az nem válasz, hogy ma Európában kétszer-háromszor annyit fizetünk a gázért, mint az amerikai gazdasági szereplők, és az sem válasz, hogy négyszer-ötször annyit fizetnek az európai vállalatok a villamos energiáért, mint a kínai szereplők

– jelentette ki. „Na, most negyedik éve tizenkilenc szankciós csomagot fogadtunk el, és az orosz gazdaság még mindig nem kényszerült térdre (…) Ellenben Európának nagyon sok komoly problémát okoztunk, például azzal, hogy az energiaárak az egekbe emelkedtek” – figyelmeztetett. Valamint mindemellett sérelmezte azt is, hogy az EU számos afrikai és ázsiai országtól is elszigetelődött azáltal, hogy nem képes velük szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodásokat kötni, mert rendre ezzel nem összefüggő kérdéseket próbál beleerőltetni az ilyen szerződésekbe.

Hát mi köze van a brüsszeli genderideológiának a kereskedelmi együttműködéshez? És rendszerint az ilyen átideologizált kérdésekkel ölik meg az Európai Unió érdekében álló megállapodások megkötését

– mondta. A miniszter ezután beszámolt arról is, hogy Donald Trump amerikai elnök béketerve óriási lehetőséget jelent a már csaknem négy éve húzódó ukrajnai háború lezárására. „Mi, magyarok ezt teljes mértékben és teljes mellszélességgel támogatjuk, de ne legyünk naivak! Az európaiak mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezt is aláássák, mint ahogy aláásták az eddigi összes béketörekvést” – tudatta. Végezetül rámutatott, hogy amennyiben nem sikerül a diplomáciai rendezés, akkor a helyzet továbbra is napról napra romlani fog, még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás.

Azt gondolom, hogy itt lenne az ideje annak, hogy az európaiak is a béke pártjára álljanak. És ugye itt van Magyarország, itt van Budapest mint a béketárgyalások helyszíne (…) Mind az amerikai, mind az orosz elnök világossá tette a miniszterelnök számára, hogy zajlanak az előkészületek, és amint előáll az a helyzet, hogy megállapodással lehet zárni egy ilyen csúcstalálkozót, akkor Budapestre jönnek

– fűzte hozzá. Illetve ígéretet tett rá, hogy a magyar kormány továbbra is patrióta külpolitikát fog folytatni, amelynek során kizárólag a nemzeti érdekeket fogja szem előtt tartani. Korábban már megírtuk, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett posztjában egyértelművé tette, hogy Magyarország szuverén külpolitikát folytat és a döntéseket kizárólag a nemzeti érdekek határozzák meg.