Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött az ukrán külügyminiszternek

Egyértelmű üzenetet küldött Kijevnek Szijjártó Péter: a külügyminiszter emlékeztette az ukrán vezetést arra, hogy az ország energiaellátása jelentős részben Magyarországtól függ, miközben hangsúlyozta, Budapest nem hajlandó kockára tenni a magyar emberek biztonságát egy Oroszországgal vívott háború miatt.
„Tisztelt Miniszter Úr, hadd emlékeztessem arra, hogy gázimportjuk 58 százaléka, valamint villamosenergia-importjuk 44 százaléka Magyarországról érkezik. Talán egy kicsit szerényebbnek kellene lennie. Már sokszor elmondtam, de hadd ismételjem meg: az önök Oroszországgal vívott háborúja nem a mi háborúnk, és nem vagyunk hajlandók kockára tenni a magyar emberek biztonságát” – írta Szijjártó Péter külügyminiszter X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek.

Szijjártó Péter bejegyzésével Szibiha posztjára reagált, aki a magyar döntés és hozzáállást kritizálta a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban. 

Magyarország a partról nézheti, ahogy az EU24-ek belefulladnak az ukrán háborús hitelbe

 

 

