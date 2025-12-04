Fontos diplomáciai egyeztetésre készül Szijjártó Péter – ezt senki nem gondolta volna

Szijjártó Péter a közösségi médiában közzétett videójában arról beszélt, hogy „Béke és a keresztény közösségek támogatása, ez a két legfontosabb téma ma Magyarország és a Vatikán együttműködésében.”

Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Szijjártó Péter rámutatott, hogy bár elkezdődött az advent időszaka, ez sem mentes a nemzetközi politikai eseményektől. A külügyminiszter a bécsi EBESZ-külügyminiszteri tanácskozás előtt úgy fogalmazott: szerinte egy adventi diplomáciai esemény sem indulhat méltóbban, mint a Vatikán külügyminiszterével való találkozóval.

Közel-keleti keresztény közösségek helyzete jelenti majd a megbeszélés fő napirendi pontját. Magyarország kiáll a közel-keleti keresztény közösségek mellett. A közelmúltban 20 katolikus iskola számára nyújtottunk támogatást az oktatás modernizálásának céljával. 63 keresztény templomot újítottunk fel

– mondta el a videóban Szijjártó Péter, hozzátette:

Keresztény közösségek alkotják a legüldözöttebb vallási közösségeket a világon, erről keveset beszélünk sajnos, mert Európában zajlik egy erőszakos szekularizáció. A liberális mainstream alapvetően egyházellenes, ezért aztán próbálják lenyomni a napirendről azokat a kérdéseket, amelyek az üldözött keresztény közösségek támogatására vonatkoznak

– közölte.