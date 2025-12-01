Szijjártó Péter: Ez ennyire egyszerű – videó

Szijjártó Péter friss videójában arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban olyan tárgyalások zajlottak le, amelyek mindvégig a magyar nemzeti érdek mentén történtek. Mint fogalmazott: „Washingtonban és Moszkvában is a magyar nemzeti érdeknek megfelelő megállapodásokat kötöttünk, olyan megállapodásokat, amelyeket csak ott lehetett megkötni, csak Washingtonban, meg csak Moszkvában. Egyik helyre se kedvtelésből utaztunk, hanem azért, hogy megkössük ezeket a megállapodásokat.”

Szijjártó Péter világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat Fotó: AFP

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány minden külpolitikai lépése mögött ugyanaz a cél áll: biztosítani Magyarország ellátásbiztonságát, és megvédeni a magyar családokat a külső nyomásgyakorlások negatív következményeitől.

Szijjártó szerint az említett megállapodások kézzelfogható eredményeket hoznak.

Ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően Magyarország energiaellátása biztonságban van, és nem fognak növekedni az energiaárak Magyarországon

– tette hozzá.