Szijjártó Péter: Ez ennyire egyszerű – videó

Szijjártó Péter új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat, legyen szó akár Washingtonról, akár Moszkváról. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ott megkötött megállapodásoknak köszönhetően hazánk energiaellátása stabil, az energiaárak pedig továbbra sem emelkednek majd.
Szijjártó Péter friss videójában arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban olyan tárgyalások zajlottak le, amelyek mindvégig a magyar nemzeti érdek mentén történtek. Mint fogalmazott: „Washingtonban és Moszkvában is a magyar nemzeti érdeknek megfelelő megállapodásokat kötöttünk, olyan megállapodásokat, amelyeket csak ott lehetett megkötni, csak Washingtonban, meg csak Moszkvában. Egyik helyre se kedvtelésből utaztunk, hanem azért, hogy megkössük ezeket a megállapodásokat.”

Szijjártó Péter világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat
Szijjártó Péter világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat Fotó: AFP

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány minden külpolitikai lépése mögött ugyanaz a cél áll: biztosítani Magyarország ellátásbiztonságát, és megvédeni a magyar családokat a külső nyomásgyakorlások negatív következményeitől.

 Szijjártó szerint az említett megállapodások kézzelfogható eredményeket hoznak.

Ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően Magyarország energiaellátása biztonságban van, és nem fognak növekedni az energiaárak Magyarországon

– tette hozzá.

