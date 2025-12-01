Hírlevél

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Ez egy ilyen világ – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Szijjártó Péter új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben a georgiai kormánnyal való együttműködést méltatta, és élesen bírálta a „nemzetközi liberális médiát”, amiért az szerinte a patrióta és szuverenista politikát követő kormányokat támadja.
Szijjártó Pétergeorgiaszuverenitásmainstreamszankciók

A külgazdasági és külügyminiszter a videóban hangsúlyozta, hogy Magyarország szoros és jó kapcsolatot ápol Georgiával és annak kormánypártjával, amelyet szerinte a két országot jellemző patrióta, szuverenista és békepárti megközelítés alapoz meg. Szijjártó Péter úgy véli, a nemzetközi liberális média azért bírálja a georgiai vezetést, mert az nem követi a nyugati mainstream politikai irányvonalát.

Szijjártó Péter a georgiai kormánnyal való együttműködést méltatta
Szijjártó Péter úgy véli, a nemzetközi liberális média azért bírálja a georgiai vezetést, mert nem követi a nyugati mainstream politikát Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Úgy fogalmazott:

Büszke vagyok arra, hogy nagyszerű kapcsolatunk van Georgiával, a Georgiai állampárttal. Büszkék vagyunk arra, hogy itt beszélhetünk az együttműködéséről két patrióta, szuverenista, békepárti kormánynak. 

Szijjártó Péter szerint „azt úgy kell tekintened, mint a büszkeség és megtiszteltetés kérdése, hogy a nemzetközi liberális média támad téged, mert ennek oka a patrióta és szuverenista politikai stratégiád.” 

Ha a mainstreammel tartasz, ha teljesen összhangban vagy a mainstreammel, ha teljesíted az utasításokat, amik Brüsszelből érkeznek, akkor a nemzetközi média elégedett lesz veled. De akkor nem teszel semmit a hazádért

– mutatott rá.

Hozzátette: „Tehát, ha egyszer ellene vagy a mainstreamnek, ha egyszer nem vagy hajlandó teljesen összhangban lenni a liberális ideológiai mainstreammel, akkor mindig támadni fognak. Ehhez hozzá kell szoknod. De a legfontosabb az, hogy az embereid mit gondolnak. Ez nagyon ritka, hogy valaki két Bajnokok Ligája címmel érkezik ebbe az épületbe. Ezért nagyon élveztük ezt a találkozót, és megtiszteltetésként vettük. ”

Továbbra is azt fogjuk mondani az Európai Unió vezetésének, hogy tisztelettel kell lenniük az Önök országához, tiszteletet kell mutatniuk az Önök kormánya iránt és soha nem fogunk egyetérteni a szankciókkal Georgia ellen. Fenntartjuk a vízummentességet a georgiaiak számára, és reméljük, hogy a patrióta fordulat az európai politikában hamarosan bekövetkezik, és akkor Önöket nem fogják támadni

– zárta szavait.

 

