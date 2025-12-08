Rekordok és stratégiai megállapodások: Isztambul felé tart Szijjártó Péter – videó

„Ez az éjjel valahogy nem akar elkezdődni…” – írta friss bejegyzésében Szijjártó Péter a Facebook-oldalán, majd hozzátette: „Irány Isztambul: kezdés rorátéval, aztán pedig fontos bejelentések kereskedelmi rekordról, új légi járatról és földgáztranzitról.”

Rekordok és stratégiai megállapodások: Isztambul felé tart Szijjártó Péter Forrás: Szijjáró Péter/Facebook

A külügyminiszter utalása szerint jelentős gazdasági bejelentések várhatóak a magyar–török együttműködés területén, különösen a kétoldalú kereskedelem újabb csúcsára, a légi összeköttetések bővítésére és az energiaellátás biztonságát érintő földgáztranzitra vonatkozóan.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök Törökországba utazott, ahol magas szintű gazdasági és politikai tárgyalások várhatók.

A látogatás célja a stratégiai partnerség további erősítése, valamint Magyarország energiaellátásának és exportlehetőségeinek bővítése.

Az elmúlt években Ankara és Budapest kapcsolata látványosan erősödött, különösen az energetika és a kereskedelem területén, és a mostani egyeztetések újabb mérföldkövet jelenthetnek a két ország együttműködésében.