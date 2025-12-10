Szijjártó Péter: Ilyen egy világegyház

Hírlevél
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be legutóbbi isztambuli látogatásáról. A miniszter bejegyzésében kiemelte: a helyi egyház életében számos nemzet jelen van, köztük magyarok is.
Szijjártó PéterközösségteremtésegyházIsztambul

Szijjártó Péter beszámolója szerint az istentiszteletet egy Romániából származó atya celebrálta, aki magyarul is köszöntötte a jelenlévőket.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)

Isztambul, olasz közösség, kicsit magyarul tudó román atya: ilyen egy világegyház

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A miniszter bárhol jár a világban, fontos számára találkozni a helyi magyar közösségekkel, és erősíteni a kapcsolatot a magyar diaszpórával.

 

 

