Szijjártó Péter: Veszélybe került a NATO békepolitikája

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli politikai irány háborús pályára terelné az egész kontinenst.
Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel háborús irányba terelné Európát, ezért meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtt meghozott döntését, miszerint a szövetség nem válik a konfliktus részévé.
Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni az egész kontinenst, és át akarják adni a múltnak azt a négy évvel ezelőtti döntést, mely szerint a NATO nem részese a háborúnak, és mindent meg kell tenni azért, hogy ne is legyen az
– írta Szijjártó Péter.
A mai ülés tétje ennek a négy évvel ezelőtti döntésnek a megvédése
– hangsúlyozta a politikus.
