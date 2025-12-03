Szijjártó Péter: Veszélybe került a NATO békepolitikája

Hírlevél
2025. december 03. 13:01
Szijjártó Péter szerint a brüsszeli politikai irány háborús pályára terelné az egész kontinenst.
Szijjártó PéterBrüsszelNATOháborúEurópa

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel háborús irányba terelné Európát, ezért meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtt meghozott döntését, miszerint a szövetség nem válik a konfliktus részévé.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni az egész kontinenst, és át akarják adni a múltnak azt a négy évvel ezelőtti döntést, mely szerint a NATO nem részese a háborúnak, és mindent meg kell tenni azért, hogy ne is legyen az

– írta Szijjártó Péter.

A mai ülés tétje ennek a négy évvel ezelőtti döntésnek a megvédése

– hangsúlyozta a politikus.

 

