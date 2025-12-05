Ismét megmutatkozott a nyugat-európai integrációs kísérletek csődje és a párhuzamos társadalmak jelentette fenyegetés Ausztriában. Csütörtökön ítélet született annak a fiatal szír migráns lánynak az ügyében, aki tavaly novemberben, mindössze tizenöt évesen bécsi rendőröket fenyegetett meg – írja az Exxpress osztrák hírportál.
2024. november 29-én a bécsi Lugner City bevásárlóközpontban a lányt bolti lopáson érték. A rendőrségi előállítás során azonban a rutineljárás hamarosan rémálommá változott. A kihallgatáson a fiatal muszlim lány sokkolta a nyomozókat, amikor kijelentette: tette nem bűn, mivel vallása szerint „a kuffarokat (hitetleneket) szabad meglopni”. Amikor az egyik rendőr figyelmeztette, hogy Ausztriában az osztrák törvények és a jogállamiság az irányadó, a lány arrogánsan közölte: nem hajlandó egy légtérben tartózkodni a hitetlenekkel.
A helyzet ezt követően mérgesedett el végleg. A tinédzser agresszívvá vált, és halálos fenyegetéseket zúdított a rendőrökre.
Bombát fogok dobni az arcodba
– üvöltötte az egyik tisztnek, majd hozzátette, hogy van nála kés is.
Dzsihadista propaganda a hátizsákban
A rendőrök a lány holmijai között két bekeretezett képet találtak, amelyek az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet hírhedt fekete zászlaját ábrázolták. A nyomozás során kiderült, hogy a szír migráns nem csupán passzív birtokosa volt a terrorjelképeknek: barátnőjével korábban Bécs nevezetességei előtt pózoltak a zászlókkal, a fotókat pedig a közösségi médiában terjesztették, nyíltan szimpatizálva a terrorszervezettel.
Ennek ellenére az osztrák ügyészség érthetetlen módon nem emelt vádat terrorista propaganda terjesztése vagy merénylet előkészülete miatt.
A támadás megtervezésével nem vádolják. Ezt a vádpontot ejtették
– közölte szűkszavúan az ügyész a tárgyaláson.
A vád így csupán veszélyes fenyegetésre korlátozódott, a radikalizáció tényét a bíróság nem kezelte súlyosbító körülményként, a bekeretezett ISIS-zászlókról pedig a főtárgyaláson alig esett szó.
A szír migráns a bíróság előtt sem fogta vissza magát
A ma már 16 éves, a tárgyalásra a haját és nyakát teljesen elfedő hidzsábba burkolózva érkező vádlott a bíróság előtt sem tanúsított megbánást. Bár a fenyegetések tényét elismerte, védekezése a tipikus áldozati szerepre épült. Ügyvédje, David Jodlbauer oldalán azt állította, „provokáció és düh” váltotta ki belőle a fent említett fenyegetést. Állítása szerint az egyik rendőr megjegyzést tett arra, hogy menjen vissza a hazájába, ő pedig „nem hagyja, hogy egy férfi így beszéljen vele”. Saját bevallása szerint csak „egy kicsit meg akarta ijeszteni” a hatóság embereit.
A tanúként meghallgatott rendőrök azonban másképp emlékeztek. Egyikük elmondta: a lány konkrétan azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit a levegőbe repít, mert tiszteletlenek vele, személyesen neki pedig azt mondta, hogy az arcába dobja a bombát, és „az lesz az utolsó dolog, amit életében lát”. Míg az egyik tiszt nem vette komolyan a fenyegetést, 27 éves kollégája vallomásában elismerte:
Komolyan vettem. Félelmet és nyugtalanságot keltett bennem.
A vádlott arrogánsan reagált.
Az érettebb fejű embereknek nem kéne hinniük egy 15 évesnek
– oktatta ki a bíróságot, mintha a terrorfenyegetés csupán gyerekes csínytevés lenne.
Amikor a bíró megkérdezte, szeretne-e bocsánatot kérni az érintett rendőröktől, a válasz egy határozott és rideg „nem” volt.
A tárgyalás legmegdöbbentőbb pillanatai akkor következtek, amikor a lány világnézetéről faggatták. Fenntartotta korábbi álláspontját, miszerint a nem muszlimok meglopása elfogadható.
Tartom magam ehhez. Mert ez így van
– jelentette ki rezzenéstelen arccal.
Amikor a bíró rákérdezett, hogy képes lesz-e hitetlenekkel egy helyiségben tartózkodni, a migráns nem volt hajlandó válaszolni. Amikor az Iszlám Államhoz való viszonyulásáról kérdezték, letagadta, hogy köze lenne a terrorszervezethez. Amikor a bíró arról érdeklődött, hogy mi a véleménye a terrortámadásokról, csak annyit válaszolt, hogy „ehhez nincs hozzáfűznivalóm”.
A bíróság végül bűnösnek találta veszélyes fenyegetés vétségében, azonban a kiszabható hat hónap helyett mindössze két hónap feltételes szabadságvesztésre ítélte.