Ismét megmutatkozott a nyugat-európai integrációs kísérletek csődje és a párhuzamos társadalmak jelentette fenyegetés Ausztriában. Csütörtökön ítélet született annak a fiatal szír migráns lánynak az ügyében, aki tavaly novemberben, mindössze tizenöt évesen bécsi rendőröket fenyegetett meg – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Rendőröket fenyegetett meg a szír migráns (Illusztráció, forrás: APA-PictureDesk via AFP)

2024. november 29-én a bécsi Lugner City bevásárlóközpontban a lányt bolti lopáson érték. A rendőrségi előállítás során azonban a rutineljárás hamarosan rémálommá változott. A kihallgatáson a fiatal muszlim lány sokkolta a nyomozókat, amikor kijelentette: tette nem bűn, mivel vallása szerint „a kuffarokat (hitetleneket) szabad meglopni”. Amikor az egyik rendőr figyelmeztette, hogy Ausztriában az osztrák törvények és a jogállamiság az irányadó, a lány arrogánsan közölte: nem hajlandó egy légtérben tartózkodni a hitetlenekkel.

A helyzet ezt követően mérgesedett el végleg. A tinédzser agresszívvá vált, és halálos fenyegetéseket zúdított a rendőrökre.

Bombát fogok dobni az arcodba

– üvöltötte az egyik tisztnek, majd hozzátette, hogy van nála kés is.

Dzsihadista propaganda a hátizsákban

A rendőrök a lány holmijai között két bekeretezett képet találtak, amelyek az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet hírhedt fekete zászlaját ábrázolták. A nyomozás során kiderült, hogy a szír migráns nem csupán passzív birtokosa volt a terrorjelképeknek: barátnőjével korábban Bécs nevezetességei előtt pózoltak a zászlókkal, a fotókat pedig a közösségi médiában terjesztették, nyíltan szimpatizálva a terrorszervezettel.

Ennek ellenére az osztrák ügyészség érthetetlen módon nem emelt vádat terrorista propaganda terjesztése vagy merénylet előkészülete miatt.

A támadás megtervezésével nem vádolják. Ezt a vádpontot ejtették

– közölte szűkszavúan az ügyész a tárgyaláson.

A vád így csupán veszélyes fenyegetésre korlátozódott, a radikalizáció tényét a bíróság nem kezelte súlyosbító körülményként, a bekeretezett ISIS-zászlókról pedig a főtárgyaláson alig esett szó.

A szír migráns a bíróság előtt sem fogta vissza magát

A ma már 16 éves, a tárgyalásra a haját és nyakát teljesen elfedő hidzsábba burkolózva érkező vádlott a bíróság előtt sem tanúsított megbánást. Bár a fenyegetések tényét elismerte, védekezése a tipikus áldozati szerepre épült. Ügyvédje, David Jodlbauer oldalán azt állította, „provokáció és düh” váltotta ki belőle a fent említett fenyegetést. Állítása szerint az egyik rendőr megjegyzést tett arra, hogy menjen vissza a hazájába, ő pedig „nem hagyja, hogy egy férfi így beszéljen vele”. Saját bevallása szerint csak „egy kicsit meg akarta ijeszteni” a hatóság embereit.