Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Videó

Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Sport

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

zsidó közösség

Bíróság elé állítják a Bondi Beach-i támadás elkövetőjét

58 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ausztrália modern kori történetének egyik legsúlyosabb fegyveres támadása után gyászba borult Sydney: a Bondi Beachen elkövetett, a zsidó közösséget célzó hanukai lövöldözésben tizenöten vesztették életüket, köztük Eli Schlanger rabbi, akit elsőként temettek el ezrek részvételével. A támadás nemcsak a közösséget rázta meg, hanem országos vitát is indított az antiszemitizmus, a biztonság és a politikai felelősség kérdéséről. A lövöldözőt, Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük terrorizmussal is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zsidó közösségtámadásiszlámSydney

A támadásban tizenöt ember halt meg, és további tucatnyian megsérültek; az akció Ausztrália zsidó közösségét vette célba egy, a hanuka első estéjét ünneplő rendezvényen. Ez volt az ország leghalálosabb lövöldözése 1996 óta.

Eli Schlanger rabbi temetése a támadást követően (Fotó: JEREMY PIPER / POOL)
Eli Schlanger rabbi temetése a támadást követően (Fotó: JEREMY PIPER / POOL)

Sydneyben megtartották a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak első temetését; ezrek gyűltek össze, hogy meggyászolják Eli Schlanger rabbit.

Ő volt azon 15 ember egyike, akik életüket vesztették, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy hanuka első napját jelző fesztiválon. Ausztrália miniszterelnöke szerint a támadókat feltehetően az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet inspirálta.

Schlanger rabbi, akit „Bondi rabbiként” ismertek, és aki segített megszervezni a vasárnapi rendezvényt, az Egyesült Királyságban született. 

Ulman rabbi arra is felszólította a zsidókat, hogy a támadás után ne rejtőzzenek el, és közölte: vasárnap este – hanuka utolsó estéjén – folytatják a 31 éves hagyományt, és meggyújtják az utolsó gyertyát a Bondi Beachen.

Jaakov Levitan rabbi temetését szintén szerda délutánra várják, míg a legfiatalabb áldozat, a 10 éves Matilda temetését csütörtökön tartják.

Schlanger rabbi temetésén jelen volt Sussan Ley, az ellenzék vezetője, Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Scott Morrison volt miniszterelnök és Amir Maimon, Izrael nagykövete is.

Anthony Albanese nem vett részt az eseményen. Amikor az ABC NewsRadio rákérdezett a távolmaradására, a miniszterelnök azt mondta: „Bármely eseményen részt veszek, ahová meghívnak. Ezek olyan temetések, amelyeken az emberek szeretteiktől búcsúznak.”

A zsidó közösség bírálta Albanesét, amiért szerintük nem tesz eleget az antiszemitizmus ellen.

A miniszterelnök szerdán az ABC NewsRadión megvédte magát a vádakkal szemben, mondván, számos intézkedést hozott, többek között kinevezte az ország első antiszemitizmus elleni megbízottját, szigorította a gyűlöletbeszédre vonatkozó törvényeket, valamint növelte a társadalmi kohéziós projektek és a zsidó intézmények finanszírozását.

Azt is közölte, hogy a vasárnapi támadás végrehajtásával vádolt két férfi közül az egyiket még szerdán megvádolják, bár Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya később azt mondta, ez az egészségi állapotától függhet.

A jelentések szerint Naveed Akram kedden délután magához tért a kómából, miután a vasárnapi támadás során a rendőrség meglőtte, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. Édesapját, az 50 éves Sajid Akramot halálosan meglőtték.

Naveed Akramot az új-dél-walesi rendőrség tájékoztatása szerint 59 bűncselekménnyel vádolták meg, köztük 15 rendbeli emberöléssel és egy terrorcselekmény elkövetésével.

A páros, amely állítólag körülbelül tíz percen át lőtt a hanukai fesztivál résztvevőire, a hírek szerint novemberben a Fülöp-szigetekre utazott, és a rendőrség azt vizsgálja, hogy találkoztak-e iszlamista fegyveresekkel.

A lövöldözésben két rendőr is életveszélyesen megsérült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!