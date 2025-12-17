Bíróság elé állítják a Bondi Beach-i támadás elkövetőjét

A támadásban tizenöt ember halt meg, és további tucatnyian megsérültek; az akció Ausztrália zsidó közösségét vette célba egy, a hanuka első estéjét ünneplő rendezvényen. Ez volt az ország leghalálosabb lövöldözése 1996 óta.

Eli Schlanger rabbi temetése a támadást követően (Fotó: JEREMY PIPER / POOL)

Sydneyben megtartották a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak első temetését; ezrek gyűltek össze, hogy meggyászolják Eli Schlanger rabbit.

Ő volt azon 15 ember egyike, akik életüket vesztették, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy hanuka első napját jelző fesztiválon. Ausztrália miniszterelnöke szerint a támadókat feltehetően az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet inspirálta.

Schlanger rabbi, akit „Bondi rabbiként” ismertek, és aki segített megszervezni a vasárnapi rendezvényt, az Egyesült Királyságban született.

Ulman rabbi arra is felszólította a zsidókat, hogy a támadás után ne rejtőzzenek el, és közölte: vasárnap este – hanuka utolsó estéjén – folytatják a 31 éves hagyományt, és meggyújtják az utolsó gyertyát a Bondi Beachen.

Jaakov Levitan rabbi temetését szintén szerda délutánra várják, míg a legfiatalabb áldozat, a 10 éves Matilda temetését csütörtökön tartják.

Schlanger rabbi temetésén jelen volt Sussan Ley, az ellenzék vezetője, Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Scott Morrison volt miniszterelnök és Amir Maimon, Izrael nagykövete is.

🚨🇦🇺 BONDI BEACH TERRORIST WAKES FROM COMA, IMMEDIATELY SLAPPED WITH 59 CHARGES INCLUDING TERRORISM AND 40 COUNTS OF ATTEMPTED MURDER



Naveed Akram, 24, has been formally charged with 59 offenses after waking from a coma days after the antisemitic massacre at a Hanukkah… https://t.co/zfjILTnyZC pic.twitter.com/I7uIqqIus1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 17, 2025

Anthony Albanese nem vett részt az eseményen. Amikor az ABC NewsRadio rákérdezett a távolmaradására, a miniszterelnök azt mondta: „Bármely eseményen részt veszek, ahová meghívnak. Ezek olyan temetések, amelyeken az emberek szeretteiktől búcsúznak.”

A zsidó közösség bírálta Albanesét, amiért szerintük nem tesz eleget az antiszemitizmus ellen.

A miniszterelnök szerdán az ABC NewsRadión megvédte magát a vádakkal szemben, mondván, számos intézkedést hozott, többek között kinevezte az ország első antiszemitizmus elleni megbízottját, szigorította a gyűlöletbeszédre vonatkozó törvényeket, valamint növelte a társadalmi kohéziós projektek és a zsidó intézmények finanszírozását.

Azt is közölte, hogy a vasárnapi támadás végrehajtásával vádolt két férfi közül az egyiket még szerdán megvádolják, bár Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya később azt mondta, ez az egészségi állapotától függhet.

A jelentések szerint Naveed Akram kedden délután magához tért a kómából, miután a vasárnapi támadás során a rendőrség meglőtte, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. Édesapját, az 50 éves Sajid Akramot halálosan meglőtték.

Naveed Akramot az új-dél-walesi rendőrség tájékoztatása szerint 59 bűncselekménnyel vádolták meg, köztük 15 rendbeli emberöléssel és egy terrorcselekmény elkövetésével.