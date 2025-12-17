Bíróság elé állítják a Bondi Beach-i támadás elkövetőjét

A támadásban tizenöt ember halt meg, és további tucatnyian megsérültek; az akció Ausztrália zsidó közösségét vette célba egy, a hanuka első estéjét ünneplő rendezvényen. Ez volt az ország leghalálosabb lövöldözése 1996 óta.
Sydneyben megtartották a Bondi Beach-i lövöldözés áldozatainak első temetését; ezrek gyűltek össze, hogy meggyászolják Eli Schlanger rabbit.
Ő volt azon 15 ember egyike, akik életüket vesztették, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy hanuka első napját jelző fesztiválon. Ausztrália miniszterelnöke szerint a támadókat feltehetően az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet inspirálta.
Schlanger rabbi, akit „Bondi rabbiként” ismertek, és aki segített megszervezni a vasárnapi rendezvényt, az Egyesült Királyságban született.
Ulman rabbi arra is felszólította a zsidókat, hogy a támadás után ne rejtőzzenek el, és közölte: vasárnap este – hanuka utolsó estéjén – folytatják a 31 éves hagyományt, és meggyújtják az utolsó gyertyát a Bondi Beachen.
Jaakov Levitan rabbi temetését szintén szerda délutánra várják, míg a legfiatalabb áldozat, a 10 éves Matilda temetését csütörtökön tartják.
Schlanger rabbi temetésén jelen volt Sussan Ley, az ellenzék vezetője, Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Scott Morrison volt miniszterelnök és Amir Maimon, Izrael nagykövete is.
Anthony Albanese nem vett részt az eseményen. Amikor az ABC NewsRadio rákérdezett a távolmaradására, a miniszterelnök azt mondta: „Bármely eseményen részt veszek, ahová meghívnak. Ezek olyan temetések, amelyeken az emberek szeretteiktől búcsúznak.”
A zsidó közösség bírálta Albanesét, amiért szerintük nem tesz eleget az antiszemitizmus ellen.
A miniszterelnök szerdán az ABC NewsRadión megvédte magát a vádakkal szemben, mondván, számos intézkedést hozott, többek között kinevezte az ország első antiszemitizmus elleni megbízottját, szigorította a gyűlöletbeszédre vonatkozó törvényeket, valamint növelte a társadalmi kohéziós projektek és a zsidó intézmények finanszírozását.
Azt is közölte, hogy a vasárnapi támadás végrehajtásával vádolt két férfi közül az egyiket még szerdán megvádolják, bár Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya később azt mondta, ez az egészségi állapotától függhet.
A jelentések szerint Naveed Akram kedden délután magához tért a kómából, miután a vasárnapi támadás során a rendőrség meglőtte, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. Édesapját, az 50 éves Sajid Akramot halálosan meglőtték.
Naveed Akramot az új-dél-walesi rendőrség tájékoztatása szerint 59 bűncselekménnyel vádolták meg, köztük 15 rendbeli emberöléssel és egy terrorcselekmény elkövetésével.
A páros, amely állítólag körülbelül tíz percen át lőtt a hanukai fesztivál résztvevőire, a hírek szerint novemberben a Fülöp-szigetekre utazott, és a rendőrség azt vizsgálja, hogy találkoztak-e iszlamista fegyveresekkel.
A lövöldözésben két rendőr is életveszélyesen megsérült.