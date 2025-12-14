Támadások és terrorkészültség: rettegnek a németek az ünnepeken

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtök este Herford városában egy 16 éves fiatalt szúrtak hátba a karácsonyi vásár közvetlen közelében. Az incidens egy mellékutcában történt, közvetlenül a karácsonyi vásár mellett. A késelő egyetlen döféssel sebesítette meg az áldozatot, majd felszívódott. Ma pedig öt férfit tartóztatott le a német rendőrség, egy karácsonyi vásáron terrortámadásra készültek. A férfiak egy kamionnal akartak a tömegbe hajtani, de a hatóságok még időben közbeléptek. A két eset újra rámutat, hogy a karácsonyi vásárok látogatói egyre nagyobb félelemmel élik át az ünnepi forgatagot.

Ma öt férfit tartóztatott le a német rendőrség, miután egy karácsonyi vásár elleni terrortámadás gyanúja merült fel Fotó: AFP

Európában szigorú biztonsági szabályokkal védik a karácsonyi vásárokat, ami a szervezők számára kettős kihívást jelent: a kevesebb látogató csökkenti a bevételt, miközben a biztonsági intézkedések milliós kiadást jelentenek.

Drasztikus szigorítások a magdeburgi támadás után

A tavalyi magdeburgi támadás után a hatóságok olyan drasztikusan szigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt törölni kellett. Magdeburgban az idei döntés különösen nehéz volt: a városvezetés hetekig mérlegelte, engedélyezzék-e a karácsonyi vásárt.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az ünnepi hangulat fontos, de a lakosság védelme mindenek felett áll.

Egy felmérés szerint a németek 22 százaléka úgy döntött, hogy a megnövekedett terrorveszély miatt idén kihagyja a karácsonyi vásárokat – olvasható a német Katolische Nachrichten portálon, az Evangelische Nachrichtenagentur megbízásából az INSA-Consulere társadalom- és piackutató intézet adataira hivatkozva.

A múlt tragikus eseményei sem hagyják nyugodni a németeket: Berlinben 2016-ban egy iszlamista teherautóval hajtott a vásár közepébe, tizenhárom áldozatot követelve.

2014-ben Dijonban és Nantes-ben történt hasonló merénylet. Belgiumban, Liège-ben 2011-ben egy fegyveres támadó öt embert, köztük egy kisgyermeket ölt meg. Az Egyesült Királyságban a 2017-es manchesteri támadás után szintén jelentősen fokozódott a vásárok védelme.

Ma már fegyveres járőrök biztosítják a nagyobb európai vásárokat, miközben a szervezők a rendvédelmi szervekkel együttműködve fejlett biztonsági protokollokat alkalmaznak.

Overathban idén elmarad a karácsonyi vásár, mivel a szervezők és az önkormányzat nem tudtak megegyezni a kötelező biztonsági intézkedések finanszírozásáról. Ez csak egy a sok olyan eset közül, ahol a terrorveszély miatt kell lemondani hagyományos rendezvényeket, és ahol a félelem és a költségek egyszerre nyomják a helyi közösségeket.