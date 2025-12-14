Támadások és terrorkészültség: rettegnek a németek az ünnepeken

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtök este Herford városában egy 16 éves fiatalt szúrtak hátba a karácsonyi vásár közvetlen közelében. Az incidens egy mellékutcában történt, közvetlenül a karácsonyi vásár mellett. A késelő egyetlen döféssel sebesítette meg az áldozatot, majd felszívódott. Ma pedig öt férfit tartóztatott le a német rendőrség, egy karácsonyi vásáron terrortámadásra készültek. A férfiak egy kamionnal akartak a tömegbe hajtani, de a hatóságok még időben közbeléptek. A két eset újra rámutat, hogy a karácsonyi vásárok látogatói egyre nagyobb félelemmel élik át az ünnepi forgatagot.
Európában szigorú biztonsági szabályokkal védik a karácsonyi vásárokat, ami a szervezők számára kettős kihívást jelent: a kevesebb látogató csökkenti a bevételt, miközben a biztonsági intézkedések milliós kiadást jelentenek.
Drasztikus szigorítások a magdeburgi támadás után
A tavalyi magdeburgi támadás után a hatóságok olyan drasztikusan szigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt törölni kellett. Magdeburgban az idei döntés különösen nehéz volt: a városvezetés hetekig mérlegelte, engedélyezzék-e a karácsonyi vásárt.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az ünnepi hangulat fontos, de a lakosság védelme mindenek felett áll.
Egy felmérés szerint a németek 22 százaléka úgy döntött, hogy a megnövekedett terrorveszély miatt idén kihagyja a karácsonyi vásárokat – olvasható a német Katolische Nachrichten portálon, az Evangelische Nachrichtenagentur megbízásából az INSA-Consulere társadalom- és piackutató intézet adataira hivatkozva.
A múlt tragikus eseményei sem hagyják nyugodni a németeket: Berlinben 2016-ban egy iszlamista teherautóval hajtott a vásár közepébe, tizenhárom áldozatot követelve.
2014-ben Dijonban és Nantes-ben történt hasonló merénylet. Belgiumban, Liège-ben 2011-ben egy fegyveres támadó öt embert, köztük egy kisgyermeket ölt meg. Az Egyesült Királyságban a 2017-es manchesteri támadás után szintén jelentősen fokozódott a vásárok védelme.
Ma már fegyveres járőrök biztosítják a nagyobb európai vásárokat, miközben a szervezők a rendvédelmi szervekkel együttműködve fejlett biztonsági protokollokat alkalmaznak.
Overathban idén elmarad a karácsonyi vásár, mivel a szervezők és az önkormányzat nem tudtak megegyezni a kötelező biztonsági intézkedések finanszírozásáról. Ez csak egy a sok olyan eset közül, ahol a terrorveszély miatt kell lemondani hagyományos rendezvényeket, és ahol a félelem és a költségek egyszerre nyomják a helyi közösségeket.
A bevezetett biztonsági intézkedések, például a többtonnás útakadályok, folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az iszlamista fenyegetés árnyékában az ünnepi öröm is kockázatot hordoz.
Drezdában különösen feszült a helyzet a karácsonyi időszakban – írja a Bild. A híres Striezelmarkt mellett Drezdában több magánszervezésű karácsonyi vásár is működött, ám a rendőrség azt kérte, hogy ezek a rendezvények kisebb területen legyenek megrendezve, hogy a bejáratokat és a látogatók mozgását könnyebben ellenőrizhessék.
A városi tanács eredetileg 800 ezer eurót különített el a fokozott biztonsági intézkedésekre, azonban a valós költségek összességében mintegy négymillió euróra rúgtak.
Ennek következtében a hagyományos, családias ünnepi hangulatot már nem csupán a látvány és az illatok, hanem a magas kiadások és a folyamatos félelem árnyéka is meghatározta.
Mikulásra támadtak a migránsok
Kasselben 2023-ban egy fiatalokból álló csoport megtámadott egy középkorú férfit, aki Mikulásnak öltözve tartott egy hesseni rendezvényre. Az áldozat, Rainer B., beszámolója szerint a támadók körülbelül 15 éves, migráns hátterű tinédzserek voltak.
A férfit inzultálták, sértő nevekkel illették, például „rohadék” és „kövér ember” jelzőkkel, felszólították, hogy vegye le a Mikulás-jelmezét, miközben hangosan azt kiabálták, hogy ők muszlimok, és hogy Németország az ő országuk.
A 2020-as bécsi merénylet is sokkolta a világot. Bár a támadás közvetlenül nem karácsonyi vásárt célzott, az osztrák főváros ünnepi előkészületeinek szívében történt, így emlékeztetett arra, hogy a nagy tömegrendezvények mindig potenciális célpontok maradnak.
Magyarország biztonságos
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóval üzent a karácsonyi ünnepekről: Magyarország biztonságos ország, ahol az állampolgárok és az ország határai védelmet élveznek. A kormányfő egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a migráció kezelése súlyos költségekkel jár, és az Európai Unió büntetései ellenére a magyar határvédelem továbbra is prioritás.