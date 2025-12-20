Durván szigorít Ausztrália a Bondi Beach-i mészárlás után

Az ausztrál kormány szigorúbb gyűlöletbeszéd elleni törvényeket hirdetett meg a múlt hétvégi, sydney-i Bondi Beach-en elkövetett terrortámadás után. A tervezett jogszabályok súlyosabb büntetéseket vezetnének be az erőszak népszerűsítéséért, valamint létrejönne egy hivatalos lista azokról a szervezetekről, amelyek erőszakot vagy faji gyűlöletet hirdetnek – számolt be róla a BreitBart.

Ausztrália szigorítja a gyűlöletbeszéd elleni törvényeket a Bondi Beach-i terrortámadás után Fotó: AFP

Ausztrália szigorít a terrortámadás után

Anthony Albanese miniszterelnök bejelentette: kormánya olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely határozottan fellépne a „gyűlöletet, megosztottságot és radikalizálódást terjesztő” csoportokkal és egyénekkel szemben. A kormányfő szerint az elmúlt időszak eseményei világossá tették, hogy a jelenlegi jogi eszközök nem elegendők. Úgy fogalmazott:

Az elmúlt hónapokban szörnyű támadások sorozata érte az ausztrál zsidó közösséget, amely vasárnap az ország egyik legsúlyosabb tömeggyilkosságában csúcsosodott ki.

Hangsúlyozta, hogy Ausztráliának sokkal többet kell tennie a gyűlölet és az erőszak elleni küzdelemben.

A Bondi Beach-i mészárlást a hatóságok szerint egy dzsihádista apa-fia páros követte el. A támadás során 15 ember vesztette életét. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottak által használt járműben házilag készített Iszlám Állam-zászlókat találtak.

Krissy Barrett, az Ausztrál Szövetségi Rendőrség biztosa bejelentette, hogy fokozni fogják az úgynevezett „gyűlöletprédikátorok” megfigyelését.

A kormány által előkészített törvénycsomag egyik kulcseleme egy új bűncselekményi kategória, a „súlyosbított gyűlöletbeszéd” bevezetése, amelyet elsősorban az erőszakra uszító vallási vezetőkkel szemben alkalmaznának.

Az egyik legsúlyosabb ausztráliai terrortámadás nyomán az ausztrál kormány átfogó jogszabálycsomagot készít elő Fotó: AFP

A tervek szerint egy 12 hónapos különleges munkacsoport is létrejön, miközben a belügyminiszter új hatásköröket kapna arra, hogy visszavonja vagy megtagadja azok vízumát, akik gyűlöletet és megosztottságot szítanak Ausztráliában, vagy akik ilyen tevékenységet folytatnának belépésük esetén. Albanese csütörtökön reagált azokra a vádakra is, amelyek szerint kormánya korábban eltűrte az iszlám radikalizmust és az antiszemitizmust.

Elismerte, hogy mindig lehetett volna többet tenni, ugyanakkor hangsúlyozta: a kormány most határozott lépéseket tesz.

A bejelentések azonban nem csillapították a politikai vitát. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök élesen bírálta az ausztrál kormányt, azt állítva, hogy egyoldalú palesztinpárti állásfoglalásaival bátorítja azokat, akik az ausztrál zsidó közösséget fenyegetik. Az ellenzék részéről Sussan Ley keményebb intézkedéseket sürgetett. Javaslatai között szerepel

az antiszemitizmust támogató művészeti és tudományos projektek állami finanszírozásának megszüntetése,

a terrorcselekményeket elkövető kettős állampolgárok állampolgárságának megvonása,

valamint a bevándorlás befagyasztása olyan térségekből, amelyeket „terrorista enklávéknak” nevezett.

Ley szerint a kormány nem hallgatott azokra a figyelmeztetésekre, amelyeket az ausztrál zsidó közösség már a 2023. október 7-i támadásokat követően megfogalmazott.