Bombás terrortámadást akadályoztak meg, ki nem találná, ki volt a tettes

Az FSZB jelentése szerint a férfi egy magas rangú katonai vezetőt próbált meg felrobbantani. Az ukrán férfit éppen a bomba telepítése közben érték tetten.
Egy kijevi ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni egy orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt. Az FSZB közlése szerint az ukrán férfi mellett egy krími lakost is őrizetbe vettek – írja a RIA

Az ukrán férfit megölték az akció során 
Fotó: HANDOUT / Russia's National Antiterrorism 

Egy ukrán hírszerző ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni az orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt – jelentette az FSZB. „Meghiúsítottak egy terrortámadást, amelyet az Ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatósága tervezett az orosz védelmi minisztérium egy magas rangú tisztje ellen” – áll a közleményben.

Az elkövetőt a bomba elhelyezése közben hatástalanították, miután fegyveres ellenállást tanúsított.„A terrortámadás szervezője Rusztem Saitkalilovics Fahriev, a GUR tisztje, született 1984. december 25-én” – közölte az ügynökség.

Az elkövetőtől kommunikációs eszközöket foglaltak le, valamint egy nyugati gyártmányú robbanószerkezet alkatrészeit is megtalálták. Az FSZB őrizetbe vett egy krími lakost is, aki bűnrészes volt a tervezett bűncselekményben. Büntetőeljárást indítottak ellene terrorcselekmény elősegítése miatt. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

 

