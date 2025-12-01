Bombás terrortámadást akadályoztak meg, ki nem találná, ki volt a tettes

Egy kijevi ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni egy orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt. Az FSZB közlése szerint az ukrán férfi mellett egy krími lakost is őrizetbe vettek – írja a RIA.

Az ukrán férfit megölték az akció során

Fotó: HANDOUT / Russia's National Antiterrorism

Egy ukrán hírszerző ügynököt öltek meg a Krímben, miközben bombát próbált elhelyezni az orosz védelmi minisztérium egyik tisztjének autója alatt – jelentette az FSZB. „Meghiúsítottak egy terrortámadást, amelyet az Ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerző Igazgatósága tervezett az orosz védelmi minisztérium egy magas rangú tisztje ellen” – áll a közleményben.

Az elkövetőt a bomba elhelyezése közben hatástalanították, miután fegyveres ellenállást tanúsított.„A terrortámadás szervezője Rusztem Saitkalilovics Fahriev, a GUR tisztje, született 1984. december 25-én” – közölte az ügynökség.

Az elkövetőtől kommunikációs eszközöket foglaltak le, valamint egy nyugati gyártmányú robbanószerkezet alkatrészeit is megtalálták. Az FSZB őrizetbe vett egy krími lakost is, aki bűnrészes volt a tervezett bűncselekményben. Büntetőeljárást indítottak ellene terrorcselekmény elősegítése miatt. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.