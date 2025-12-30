Újabb ország lép ki az ottawai egyezményből

A fokozódó háborús őrület közepette egyre több európai ország döntött úgy, hogy a fegyverkezés felé fordul. A balti országok azonban radikális döntést hoztak, Észtország és Lettország után most Litvánia is kilép az ENSZ ottawai egyezményéből, amely tiltja a gyalogsági aknák felhalmozását és gyártását – írja a Brussels Signal.

Litvánia visszatér a gyalogsági aknák gyártásához

Fotó: FARIQ FARAJ MAHMOOD / ANADOLU

Litvánia először 2025 júniusában értesítette António Guterres ENSZ–főtitkárt az egyezményből való kilépési szándékáról. Ezt a litván parlament 2025. májusi szavazása előzte meg. A kilépés azonban csak december 27-én, az egyezmény 20. cikkében előírt hat hónapos várakozási időszakot követően vált véglegessé.

A számok pedig sokkolóak, miután a hírek szerint Litvánia állítólag a következő évtizedekben mintegy 500 millió eurót tervez költeni páncéltörő aknákra és gyalogsági aknákra, előnyben részesítve a hazai gyártókat.

A balti ország azonban nincs egyedül. Finnország szintén kilép az egyezményből, amely január 10-én emelkedik majd jogerőre, ahogy Lengyelország is jelezte távozási szándékát, amely február 20-án lép majd hatályba. A gyalogsági aknák felé fordulást az érintett országok az orosz agresszióval, és Oroszország közelségével indokolják.

Miért lép ki Litvánia és miből is pontosan?

A hidegháború éveit egyértelműen a fegyverkezési verseny, majd később az eszkaláció csökkentése határozta meg. A Szovjetunió összeomlása után azonban sorra születtek meg a különböző katonai technológiákat tiltó, vagy éppen korlátozó egyezmények. A kilencvenes évek egyik meghatározó kezdeményezése volt a Strategic Arms Reduction Treaties (START), azaz a stratégiai fegyverzetcsökkentő egyezmény.

Szintén ezen időszak terméke volt az ENSZ ottawai egyezménye, amelyet 1997-ben írtak alá az abban résztvevő országok.

Az egyezmény értelmében az aláírók vállalták, hogy nem gyártanak és nem is halmoznak fel gyalogsági, azaz emberek ellen bevethető aknákat. A szerződést annak megkötésekor 122 ország látta el aláírásával, jelen állás szerint pedig 163 ország szerepel az aláírók között, azonban ebben még nincsenek benne a frissen kilépők.

Litvánia és az érintett országok kilépése, mint például Ukrajnáé is óriási visszalépés, hiszen a gyalogsági aknák betiltását célzó nemzetközi egyezmény éppen a civil lakosság védelme érdekében született meg.

Ahhoz, hogy megértsük, miért olyan fontos az ottawai egyezmény, érdemes beszélni az aknákról úgy általában. A legtöbb ilyen robbanószerkezet egy-egy speciális célcsoportra lett tervezve. A harckocsik elleni aknák pedig jelenleg a leginkább széles körben elterjedtek. A második világháborúban azonban elszaporodtak azok az eszközök, amelyeket kifejezetten a gyalogság ellen terveztek, ezek mérhetetlen szenvedést okoztak, a civil lakosság számára is.