Újabb ország lép ki az ottawai egyezményből

A fokozódó háborús őrület közepette egyre több európai ország döntött úgy, hogy a fegyverkezés felé fordul. A balti országok azonban radikális döntést hoztak, Észtország és Lettország után most Litvánia is kilép az ENSZ ottawai egyezményéből, amely tiltja a gyalogsági aknák felhalmozását és gyártását – írja a Brussels Signal.
Litvánia először 2025 júniusában értesítette António Guterres ENSZ–főtitkárt az egyezményből való kilépési szándékáról. Ezt a litván parlament 2025. májusi szavazása előzte meg. A kilépés azonban csak december 27-én, az egyezmény 20. cikkében előírt hat hónapos várakozási időszakot követően vált véglegessé.
A számok pedig sokkolóak, miután a hírek szerint Litvánia állítólag a következő évtizedekben mintegy 500 millió eurót tervez költeni páncéltörő aknákra és gyalogsági aknákra, előnyben részesítve a hazai gyártókat.
A balti ország azonban nincs egyedül. Finnország szintén kilép az egyezményből, amely január 10-én emelkedik majd jogerőre, ahogy Lengyelország is jelezte távozási szándékát, amely február 20-án lép majd hatályba. A gyalogsági aknák felé fordulást az érintett országok az orosz agresszióval, és Oroszország közelségével indokolják.
Miért lép ki Litvánia és miből is pontosan?
A hidegháború éveit egyértelműen a fegyverkezési verseny, majd később az eszkaláció csökkentése határozta meg. A Szovjetunió összeomlása után azonban sorra születtek meg a különböző katonai technológiákat tiltó, vagy éppen korlátozó egyezmények. A kilencvenes évek egyik meghatározó kezdeményezése volt a Strategic Arms Reduction Treaties (START), azaz a stratégiai fegyverzetcsökkentő egyezmény.
Szintén ezen időszak terméke volt az ENSZ ottawai egyezménye, amelyet 1997-ben írtak alá az abban résztvevő országok.
Az egyezmény értelmében az aláírók vállalták, hogy nem gyártanak és nem is halmoznak fel gyalogsági, azaz emberek ellen bevethető aknákat. A szerződést annak megkötésekor 122 ország látta el aláírásával, jelen állás szerint pedig 163 ország szerepel az aláírók között, azonban ebben még nincsenek benne a frissen kilépők.
Litvánia és az érintett országok kilépése, mint például Ukrajnáé is óriási visszalépés, hiszen a gyalogsági aknák betiltását célzó nemzetközi egyezmény éppen a civil lakosság védelme érdekében született meg.
Ahhoz, hogy megértsük, miért olyan fontos az ottawai egyezmény, érdemes beszélni az aknákról úgy általában. A legtöbb ilyen robbanószerkezet egy-egy speciális célcsoportra lett tervezve. A harckocsik elleni aknák pedig jelenleg a leginkább széles körben elterjedtek. A második világháborúban azonban elszaporodtak azok az eszközök, amelyeket kifejezetten a gyalogság ellen terveztek, ezek mérhetetlen szenvedést okoztak, a civil lakosság számára is.
Ez azt mutatja, hogy a gyalogsági aknák emberi testsúlyra kalibrált gyújtószerkezettel rendelkeznek, míg a harckocsik ellen alkalmazott aknák csak lényegesen nagyobb terhelés hatására lépnek működésbe.
A gyalogsági aknák egyik legnagyobb veszélye, hogy hosszú időn át a terepen maradnak, és válogatás nélkül jelentenek halálos fenyegetést katonákra és civilekre egyaránt.
A most meghozott döntés könnyen oda vezethet, hogy Oroszország és Európa határán olyan szakaszok jönnek létre, ahol a vadon élő állatok – vagy akár egy rossz helyre tévedő civil – is aktiválhatják ezeket az eszközöket. Ez jobb esetben súlyos sérülést, rosszabb esetben akár halált is okozhat.
A kérdés súlyát jól mutatja, hogy még az amerikai Demokrata Párt egyes politikusai is bírálták Joe Biden korábbi döntését, amely szerint gyalogsági aknákat juttatott volna Ukrajnának. Egyelőre azonban nem világos, hogy az egyezményből kilépő országok csupán a jogi lehetőséget kívánják-e megteremteni az eszközök alkalmazására, vagy ténylegesen meg is kezdik azok telepítését.