Feszült hangulatú tárgyalás volt Miamiban

A tegnapi nap tárgyalt egymással az amerikai és az ukrán delegáció. A hírek szerint azonban a Miamiban tartott megbeszélés feszült hangulatú volt, miután Ukrajna jövőbeni határairól szólt – írja a ZN.

A Miamiban tartott tárgyaláson közeledtek az álláspontok

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az Axios forrásai szerint a megbeszélések eredményesek, ugyanakkor feszültek voltak, miután a megbeszélés középpontjában Ukrajna jövőbeni határai álltak. A két forrás „nehéznek” és „feszültnek”, de eredményesnek nevezte az ötórás találkozót.

Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője azt szeretné, ha az ukrán fegyveres erők kivonulnának Donbász teljes területéről, és ennek megfelelően az oroszok vennék át az ellenőrzést felette.

Ugyanakkor, az amerikaiak kérése, hogy Ukrajna átadja a területet a megszállóknak Putyint meggyőzése érdekében fájdalmas és politikailag robbanásveszélyes engedmény lenne, írja az ukrán sajtó. A miami találkozó öt órán át tartott. A kibővített formátumban tartott tárgyalások első órája után azonban a résztvevők száma mindkét fél részéről három főre csökkent. És gyakorlatilag a területi ellenőrzési vonal volt az egyetlen megvitatott kérdés.

Az amerikai oldalt Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, Marco Rubio külügyminiszter, valamint Jared Kushner, Trump tanácsadója és veje képviselte. Az ukrán oldalt Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Gnatov vezérkari főnök és Vadim Szkibitszkij, a Katonai Hírszerzés helyettes vezetője képviselte.

Miután befejezték a tárgyalásokat a csapataikkal, Umerov újabb személyes találkozót tartott Witkoffal. Umerov ezután felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tájékoztassa őt a tárgyalásokról.

Feszült volt a helyzet, de nem negatív. Nagyra értékeljük az Egyesült Államok komoly szerepvállalását. Álláspontunk az, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük az Egyesült Államokat sikerre vinni anélkül, hogy elveszítenénk hazánkat, és megakadályoznánk egy újabb agressziót

– írta egy ukrán tisztviselő az Axiosnak a találkozó után.

A találkozó végén mindkét fél optimizmusának adott hangot. Floridából Washingtonba visszatérve Trump az Air Force One fedélzetén az újságíróknak elmondta, hogy tájékoztatták a tárgyalások eredményeiről, és úgy véli, hogy „jó esély van arra, hogy megállapodásra jussunk”. Egy magas rangú amerikai tisztviselő azt mondta, hogy a vasárnapi tárgyalások „pozitívak” voltak.