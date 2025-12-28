Zelenszkij felkötheti a gatyáját, Trump kész az alku kikényszerítésére

A kiszivárgott információk szerint már kilencven százalékos a megállapodás a béketerv részleteiről az amerikai és az ukrán fél között – hívta fel a figyelmet Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Donald Trump amerikai elnök már korábban világossá tette, hogy csak akkor hajlandó találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, ha a legfontosabb részletkérdéseket már megvitatták – magyarázta.
Különösen a gazdasági, illetve a területi kérdések azok, amelyek még nyitottak, a zaporizzsjai erőmű, illetve Donyeck területi hovatartozása, ezek a kérdések azok, amelyek meghatározóak lesznek most itt az elnöki szintű tárgyalás során
– mondta el a szakértő.
Bár az ukrán delegáció továbbra is elutasítja a területi engedményeket, Trump minden erejét beveti, hogy kompromisszumra kényszerítse az ukrán elnököt – hangsúlyozta.
Az ukránok egyúttal pénzügyi támogatást is kérnek az amerikaiaktól, például az ország újjáépítésére, annak ellenére, hogy Trump már nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó tovább finanszírozni ezt a háborút.
A realitás az, hogy Ukrajna mozgástere folyamatosan szűkül.
Látszik, hogy minél tovább húzódnak ezek a tárgyalások, annál rosszabb feltételekkel tud ebből a háborúból kiszállni Ukrajna
– fogalmazott Deák Dániel.
Három és fél évvel ezelőtt sokkal kedvezőbb feltételekkel köthettek volna békét az oroszokkal, de akkor a nyugat-európai országok és a Biden-adminisztráció nyomására ettől elzárkóztak. Mostanra azonban az amerikai elnök szerint is elfogytak a lapok Zelenszkij kezéből – emlékeztetett.
Ezért is szorgalmazza Donald Trump, hogy mihamarabb szülessen egy olyan kompromisszumos megoldás, ami mind az orosz, mind az ukrán fél számára elfogadható
– szögezte le.
Zelenszkij számára azonban az is kritikus pont, hogy ha véget ér a háború, akkor választást kell tartani, amit egyáltalán nem biztos, hogy megnyerne, így egy békemegállapodás aláírásával azt is aláírja, hogy záros határidőn belül véget érhet az elnöksége.
Tehát vannak ilyen politikai szempontok is akkor, amikor azt látjuk, hogy Zelenszkij próbálja elhúzni ezt a folyamatot
– mutatott rá Deák Dániel.
Az ukrán elnök az erő nyelvén beszél, Trump erőt mutat
Zelenszkij nyilatkozataiból az látszik, hogy próbál az erő nyelvén beszélni,
Amikor karácsonykor Putyin elnök halálát kívánta, és azt mondta, hogy minden ukrán azt kívánja, hogy Putyin haljon meg, az gyakorlatilag erőkommunikáció, egy nagyot mondó kommunikáció. Próbál úgy tenni, mintha Ukrajna diktálná a feltételeket, mintha Zelenszkijnek lennének jobb lapok a kezében
– mondta a szakértő, hozzátéve, hogy ha a realitásokat nézzük, Ukrajna jelenleg gyakorlatilag egy csődben lévő ország, amely teljesen a nyugati hitelezőktől és támogatóktól függ – mutatott rá.
A tárgyalások másik sarkalatos pontja a biztonsági garanciák kérdése. A NATO-tagság ma már nem realitás Ukrajna számára. Felmerült a békefenntartók jelenléte, azonban ez rendkívül veszélyes szcenárió: ha NATO-tagállamok katonái állomásoznának ukrán területen, az egy esetleges konfliktusban közvetlen összecsapáshoz vezetne Oroszországgal. Putyin elnök már jelezte, hogy nem fogad el NATO-katonákat békefenntartóként – emlékeztetett Deák Dániel, hozzátéve, hogy a döntő szó ezzel kapcsolatban az amerikai–orosz megállapodáson múlik.
Donald Trump célja az erőforrások átcsoportosítása. Nem akarja tovább pazarolni az amerikai javakat az orosz–ukrán háborúra, mert Washingtonnak Ázsiára és az ottani kihívásokra kell koncentrálnia – hívta fel a figyelmet a szakértő. Kizárt, hogy Trump olyan egyezséget kössön, amely többletköltséggel járna az Egyesült Államok számára – hangsúlyozta.
Amennyiben az ukrán fél nem megy bele a megállapodásba, Trumpnak megvannak az eszközei a nyomásgyakorlásra: az amerikai segítségnyújtás – a műholdas adatoktól az információszerzésig – teljes leállítása azt jelentené, hogy Ukrajna képtelen lenne folytatni a háborút – zárta elemzését Deák Dániel.
A nemzetközi sajtó szerint Zelenszkij és az ukrán küldöttség mostanra meg is érkezett az Egyesült Államokba. A két politikus Trump Palm Beach-i magánklubjában, a Mar-a-Lago-ban fog találkozni. A megbeszélés témái között várhatóan kiemelt helyen szerepelnek majd a gazdasági kérdések és a biztonsági garanciák is.