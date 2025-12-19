Trump: Olyat teszek, amit még soha egyetlen politikus sem tett – videó

Donald Trump szerda este a Fehér Házból, főműsoridőben tartott beszédében ismertette a TrumpRx program részleteit, amelynek célja a vényköteles gyógyszerek árának drasztikus csökkentése. Az elnök hangsúlyozta: olyan intézkedést vezet be, amelyre korábban senki sem vállalkozott, mert túl nagy érdekeket sértett volna – írja Breitbart.

Trump: Azt teszem, amit még soha egyetlen politikus sem tett Fotó: AFP

Azt teszem, amit egyik párt politikusa sem tett még soha – kiállok a vényköteles gyógyszerek árának drasztikus csökkentése ellen irányuló különleges érdekekkel szemben

– fogalmazott Trump, majd részletesen kifejtette, milyen módszerekkel érte el az áttörést. Elmondása szerint közvetlen tárgyalásokat folytatott külföldi országok gyógyszergyártóival, amelyek évtizedeken át kihasználták az Egyesült Államokat.

Közvetlenül tárgyaltam a külföldi gyógyszergyárakkal, amelyek évtizedekig kihasználtak minket. A gyógyszerek és gyógyszerkészítmények árait akár 400, 500, sőt 600 százalékkal is csökkentjük

– jelentette ki. Trump szerint mindezt vámok kilátásba helyezésével érte el, rákényszerítve az érintett országokat arra, hogy viseljék az árcsökkentések költségeit. Az elnök úgy fogalmazott:

Abbahagyták a becsapásunkat, és ez négy nappal ezelőtt kezdődött. Ilyen még soha nem történt az országunk történetében. A gyógyszerek ára mindig csak emelkedett, most viszont olyan mértékben fognak csökkenni, amilyet elképzelni sem mertek.

A TrumpRx program januártól indul, és az első kedvezmények egy új weboldalon, a Trumprx.gov-on keresztül lesznek elérhetők.

A program alapját Trump korábbi megállapodásai adják

Trump szerint az árcsökkentések nemcsak a betegeknek jelentenek könnyebbséget, hanem az egész amerikai egészségügyi rendszer költségeit is mérséklik. A program alapját azok a megállapodások adják, amelyeket Trump szeptember vége óta kötött több nagy gyógyszergyártóval. Novemberben öt jelentős vállalattal – a Pfizerrel, az AstraZenecával, az EMD Seronóval, az Eli Lillyvel és a Novo Nordiskkal – született egyezség, amelyek a leggyakrabban használt készítmények széles körét érintik.