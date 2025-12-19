Trump: Olyat teszek, amit még soha egyetlen politikus sem tett – videó

Donald Trump szerda este a Fehér Házból, főműsoridőben tartott beszédében ismertette a TrumpRx program részleteit, amelynek célja a vényköteles gyógyszerek árának drasztikus csökkentése. Az elnök hangsúlyozta: olyan intézkedést vezet be, amelyre korábban senki sem vállalkozott, mert túl nagy érdekeket sértett volna – írja Breitbart.
Azt teszem, amit egyik párt politikusa sem tett még soha – kiállok a vényköteles gyógyszerek árának drasztikus csökkentése ellen irányuló különleges érdekekkel szemben
– fogalmazott Trump, majd részletesen kifejtette, milyen módszerekkel érte el az áttörést. Elmondása szerint közvetlen tárgyalásokat folytatott külföldi országok gyógyszergyártóival, amelyek évtizedeken át kihasználták az Egyesült Államokat.
Közvetlenül tárgyaltam a külföldi gyógyszergyárakkal, amelyek évtizedekig kihasználtak minket. A gyógyszerek és gyógyszerkészítmények árait akár 400, 500, sőt 600 százalékkal is csökkentjük
– jelentette ki. Trump szerint mindezt vámok kilátásba helyezésével érte el, rákényszerítve az érintett országokat arra, hogy viseljék az árcsökkentések költségeit. Az elnök úgy fogalmazott:
Abbahagyták a becsapásunkat, és ez négy nappal ezelőtt kezdődött. Ilyen még soha nem történt az országunk történetében. A gyógyszerek ára mindig csak emelkedett, most viszont olyan mértékben fognak csökkenni, amilyet elképzelni sem mertek.
A TrumpRx program januártól indul, és az első kedvezmények egy új weboldalon, a Trumprx.gov-on keresztül lesznek elérhetők.
A program alapját Trump korábbi megállapodásai adják
Trump szerint az árcsökkentések nemcsak a betegeknek jelentenek könnyebbséget, hanem az egész amerikai egészségügyi rendszer költségeit is mérséklik. A program alapját azok a megállapodások adják, amelyeket Trump szeptember vége óta kötött több nagy gyógyszergyártóval. Novemberben öt jelentős vállalattal – a Pfizerrel, az AstraZenecával, az EMD Seronóval, az Eli Lillyvel és a Novo Nordiskkal – született egyezség, amelyek a leggyakrabban használt készítmények széles körét érintik.
A Pfizerrel kötött első megállapodás révén az állami Medicaid programok olcsóbban jutnak gyógyszerekhez, miközben a betegek közvetlen vásárlás esetén is komoly árengedményeket kapnak.
- Az Eucrisa kenőcs esetében 80,
- a Xeljanznál 40,
- míg a Zavzpret migréngyógyszernél 50 százalékos árcsökkentés szerepelt a megállapodásban.
Az AstraZenecával kötött októberi egyezség az asztma és a COPD kezelésére szolgáló inhalátorokra terjedt ki, míg az EMD Seronóval az in vitro fertilizáció teljes terápiás portfóliójára.
Egy tipikus IVF-kezelés során a jogosult betegek akár 84 százalékos kedvezményben részesülhetnek.
A legutóbbi megállapodások az Eli Lillyt és a Novo Nordiskot érintik: többek között a Wegovy, a Zepbound és más népszerű készítmények ára is drasztikusan csökken, miközben a Medicare keretében egységesen alacsony havi díjat állapítanak meg. Trump szerint ezek az intézkedések egyértelműen bizonyítják: az amerikai betegek érdekei végre első helyre kerültek.