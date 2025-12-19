Hírlevél
Trump: Olyat teszek, amit még soha egyetlen politikus sem tett – videó

Példátlan mértékű gyógyszerárcsökkentést jelentett be Donald Trump: az elnök szerint olyan lépésről van szó, amelyre korábban egyetlen politikus sem volt hajlandó. A januárban induló TrumpRx program az elnök állítása szerint véget vet annak a gyakorlatnak, amelyben külföldi érdekek diktálták az amerikai gyógyszerárakat.
Donald Trump szerda este a Fehér Házból, főműsoridőben tartott beszédében ismertette a TrumpRx program részleteit, amelynek célja a vényköteles gyógyszerek árának drasztikus csökkentése. Az elnök hangsúlyozta: olyan intézkedést vezet be, amelyre korábban senki sem vállalkozott, mert túl nagy érdekeket sértett volna – írja Breitbart.

Azt teszem, amit egyik párt politikusa sem tett még soha – kiállok a vényköteles gyógyszerek árának drasztikus csökkentése ellen irányuló különleges érdekekkel szemben

– fogalmazott Trump, majd részletesen kifejtette, milyen módszerekkel érte el az áttörést. Elmondása szerint közvetlen tárgyalásokat folytatott külföldi országok gyógyszergyártóival, amelyek évtizedeken át kihasználták az Egyesült Államokat. 

Közvetlenül tárgyaltam a külföldi gyógyszergyárakkal, amelyek évtizedekig kihasználtak minket. A gyógyszerek és gyógyszerkészítmények árait akár 400, 500, sőt 600 százalékkal is csökkentjük

– jelentette ki. Trump szerint mindezt vámok kilátásba helyezésével érte el, rákényszerítve az érintett országokat arra, hogy viseljék az árcsökkentések költségeit. Az elnök úgy fogalmazott: 

Abbahagyták a becsapásunkat, és ez négy nappal ezelőtt kezdődött. Ilyen még soha nem történt az országunk történetében. A gyógyszerek ára mindig csak emelkedett, most viszont olyan mértékben fognak csökkenni, amilyet elképzelni sem mertek.

A TrumpRx program januártól indul, és az első kedvezmények egy új weboldalon, a Trumprx.gov-on keresztül lesznek elérhetők. 

A program alapját Trump korábbi megállapodásai adják

Trump szerint az árcsökkentések nemcsak a betegeknek jelentenek könnyebbséget, hanem az egész amerikai egészségügyi rendszer költségeit is mérséklik. A program alapját azok a megállapodások adják, amelyeket Trump szeptember vége óta kötött több nagy gyógyszergyártóval. Novemberben öt jelentős vállalattal – a Pfizerrel, az AstraZenecával, az EMD Seronóval, az Eli Lillyvel és a Novo Nordiskkal – született egyezség, amelyek a leggyakrabban használt készítmények széles körét érintik.

A Pfizerrel kötött első megállapodás révén az állami Medicaid programok olcsóbban jutnak gyógyszerekhez, miközben a betegek közvetlen vásárlás esetén is komoly árengedményeket kapnak. 

  • Az Eucrisa kenőcs esetében 80, 
  • a Xeljanznál 40, 
  • míg a Zavzpret migréngyógyszernél 50 százalékos árcsökkentés szerepelt a megállapodásban.

Az AstraZenecával kötött októberi egyezség az asztma és a COPD kezelésére szolgáló inhalátorokra terjedt ki, míg az EMD Seronóval az in vitro fertilizáció teljes terápiás portfóliójára. 

Egy tipikus IVF-kezelés során a jogosult betegek akár 84 százalékos kedvezményben részesülhetnek.

A legutóbbi megállapodások az Eli Lillyt és a Novo Nordiskot érintik: többek között a Wegovy, a Zepbound és más népszerű készítmények ára is drasztikusan csökken, miközben a Medicare keretében egységesen alacsony havi díjat állapítanak meg. Trump szerint ezek az intézkedések egyértelműen bizonyítják: az amerikai betegek érdekei végre első helyre kerültek.

 

