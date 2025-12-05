Európai vezetők Trump béketervéről: Macron árulástól tart, Stubb közös fellépést sürget

Ahogy azt az Origo korábban megírta, a Der Spiegel birtokába került egy sokszereplős, európai vezetők közötti telefonbeszélgetés jegyzőkönyve, amely komoly hullámokat vetett. A beszélgetésen – amelyen részt vett Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Mark Rutte, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Donald Tusk és Volodimir Zelenszkij is – elsősorban az amerikai békeajánlat volt a téma.

Emmanuel Macron francia elnök

Fotó: AFP

A Politico szerint a francia elnök egyértelmű figyelmeztetést fogalmazott meg: „komoly veszélyt” lát abban, hogy az amerikai delegáció olyan megoldást szorgalmaz, amely területi engedményekre kényszeríthetné Ukrajnát, anélkül hogy megfelelő biztonsági garanciákat ajánlana.

A Der Spiegel szerint Macron úgy vélekedett:

Fennáll a lehetőség, hogy az Egyesült Államok a területi kérdésben Ukrajna kárára alkuszik.

Merz még keményebben fogalmazott: „Zelenszkijnek a következő napokban rendkívül óvatosnak kell lennie.” Stubb pedig arra figyelmeztette a vezetőket, hogy Washington követei „nem egyértelmű szándékkal” tárgyalnak.

A Politico beszámolója szerint több európai vezető azt is hangsúlyozta: a béketervből nem hiányozhatnak kötelező érvényű biztonsági garanciák, különben Ukrajna a következő orosz támadásnak lenne kitéve.

A Der Spiegel szerint a híváson felmerült az orosz befagyasztott vagyon kérdése is: több európai vezető kijelentette, hogy ezek felhasználásáról nem Washingtonnak, hanem az EU-nak kell döntenie, hiszen Európa viseli az ukrajnai támogatások legnagyobb anyagi terhét.

Stubb a Trump-féle békekezdeményezés ellen szervezné össze Európát

A The Kyiv Independent értesülései szerint Alexander Stubb finn elnök azt állította európai kollégáinak, hogy az amerikai tárgyalók „kétfelé játszanak”: miközben Floridában az ukrán delegációval egyeztettek, párhuzamosan Moszkvával is egyeztethettek.

Stubb figyelmeztetése Jared Kushner moszkvai útja után hangzott el, ahol a beszámolók szerint az amerikai tárgyaló azt hangoztatta, hogy a békemegállapodás „95 százalékban kész”, ám a fennmaradó kérdés továbbra is az, hogy Ukrajna adjon-e fel területeket – amit Kijev kategorikusan elutasít.