Trump béketerve: így mentené meg százezrek életét Ukrajnában az elnök

Donald Trump vasárnap a floridai Mar-a-Lago birtokán személyesen fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és a delegációját. A találkozó kapcsán Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője válaszolt lapunk kérdéseire.

Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője összegezte a vasárnapi Trump–Zelenszkij-találkozót

Fotó: MCC

A szakértő szerint fontos kiemelni és jól bizonyítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok csak közvetít a tárgyalásokon, hogy Trump elnök a személyes találkozó előtt közel két órán át tárgyalt az Orosz Föderáció elnökével, Vlagyimir Putyinnal és ebből is látszik, hogy az egyeztetéseken nagyon fontosak az orosz szempontok. Az ukrán–amerikai tárgyalás végeztével tartott sajtótájékoztatón Trump elmondta, hogy 90 százalékban egyetértenek a felek a békét célzó pontokban. Ezt később Zelenszkij is megerősítette a Telegramon és a nemzetközi sajtó is több ízben beszámolt róla.

Pontos részleteket nem árultak el, de nyílt titok, hogy abban a 10 százalékban nem a NATO-csatlakozás van – mert Zelenszkij már elfogadta, hogy NATO-semleges lesz

– fejtette ki Kiss Rajmund, majd hozzátette: az Amerikai Egyesült Államok és Ukrajna már korábban megállapodott a biztonsági garanciákról, amelyek elvileg a NATO 5. cikkelyének megfelelő védelmet biztosítanának Ukrajnának abban az esetben, ha Oroszország ismét támadást indítana az ország ellen.

Oroszország sosem zárkózott el az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, hiszen 2022. március 29-én az első és eddigi legsikeresebb béketárgyalás alkalmával Oroszország hozzájárult, hogy többek között az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Németország, de még Kína és Izrael is biztosíthatja Ukrajna területi szuverenitását

– részletezte, majd hozzátette, hogy ez nem vonatkozik NATO-csapatokra. Amerika nyújthat biztonsági garanciát – ettől nem zárkózott el Oroszország, – de az, hogy Franciaország vagy Németország katonákat küldjön, az elfogadhatatlan. A szakértő kiemelte, hogy a fennmaradó 10 százalékban – amiről nincs konszenzus – a területi kérdések vannak, azon belül is a Donbasz és Donyeck:

Ezt még nem foglalta el Oroszország teljesen, de az Amerikai Egyesült Államok elnöke is azt mondta, hogy ha tetszik, ha nem, ezt Oroszország el fogja foglalni.

Így arra kérik Ukrajnát, – és ebben partner Trump is – hogy vonja ki a seregeit és adja át a területet, és mentsék meg emberek százezreinek az életét.

Ebben biztos vagyok, hogy ez a 10 százalékban benne van

– hangsúlyozta. Majd azzal folytatta, hogy az úgynevezett ukrán béketerv-javaslatban vannak nagyon érdekes pontok, például a vámmentes kereskedelem az Amerikai Egyesült Államokkal és vámmentes kereskedelem az Európai Unióval. Kiss Rajmund szerint ezzel Ukrajnának versenyképesebb amerikai kapcsolatai lennének, mint bármelyik európai uniós tagállamnak. Majd visszautalt Ursula von der Leyenre, aki egy olyan kétoldalú kereskedelmi megállapodást kötött Donald Trumppal, ami után a korábbi átlagos 2,5 százalékos vámok helyett most már 15 százalékos vám van érvényben.