Nigériában hosszú ideje érik célzott támadások a keresztényeket

Az elmúlt időszakban egyre több olyan, keresztények elleni támadássorozat történt Afrikában, amelyek részben vagy teljesen iszlám szélsőségesekhez köthetők. Karácsony előtt Nigériában legalább 20 ember esett áldozatul azoknak az összehangolt támadásoknak, amelyek a kontinensen egyre aktívabb Iszlám Államhoz köthetőek – írja a Persecution.

Trump többször is kritizálta a nigériai vezetést az Iszlám Állam megerősödése és a fellépés hiánya miatt

Fotó: BOUREIMA HAMA / AFP

Benue állam Guma megyéjében a lakosok újabb, keresztény közösségek elleni támadásokról számoltak be, amelyek legalább négy ember halálát okozták. Helyi források szerint a támadások során több nőt elraboltak és megkínoztak, míg legalább egy személy eltűnt. Azonban nem ez volt az egyetlen támadás.

Afrika számos, elszigetelt részén a kis közösségek egyre nagyobb fenyegetésekkel néznek szembe, amelyekkel szemben sok esetben a hatóságok is tehetetlenek.

Nem sokkal karácsony előtt Judd Saul, az Equipping the Persecuted Initiative alapítója és igazgatója nyilvános figyelmeztetést adott ki a karácsonyi időszakban Nigéria középső övezetében élő keresztény közösségek elleni küszöbön álló támadások miatt. A figyelmeztetés után nem sokkal, december 16-án, kedden fegyveresek támadtak egy csoport fiatal keresztény bányászra egy bányásztáborban Jos városa mellett, Plateau államban, 12 embert megölve.

Az elszeparált közösségeket ért támadások közös pontja, hogy a legtöbb esetben azok fiatal férfiakat érintettek, akik az esetek többségében egyedüli kenyérkeresők voltak a családban.

A hatóságok ugyan vizsgálták a támadásokat, azonban letartóztatások nem történtek az ügyekben, ahogy eddig nyilvános jelentések sem láttak napvilágot sem a sérültek számáról, sem pedig az elraboltak számáról.

A beszámolók szerint pedig a helyi közösségek továbbra is rettegnek tőle, hogy a támadók bármikor visszatérhetnek a térségbe és további mészárlásba és emberrablásba kezdenek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy súlyos tragédia rázta meg Papiri falu lakóit, miután fegyveresek egy csoportja betört egy iskolába és több mint 300 gyereket elrabolt. Nigéria falvaiban azóta eluralkodott a rettegés, miután a lakók szerint ha beszélni mernek, a fegyveresek értük is eljönnek. Az eset óta a szülők több helyre is fordultak segítségért, azonban a közösség rettegésben töltötte mindennapjait.

Ha meghallják, hogy bármit is mondasz róluk, mielőtt észrevennéd, eljönnek érted. Eljönnek a házadhoz és elvisznek a bozótosba

– nyilatkozta az egyik elrabolt gyerek anyja. A Lakurawa nevű dzsihadista csoport fegyveresei Szokoto állam egyik falvát támadták meg nemrég, aminek során 28 embert meggyilkoltak. Az ENSZ statisztikái szerint 2009 óta több mint negyvenezer ember veszítette életét dzsihadisták támadásában.