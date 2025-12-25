Trump karácsonyi üzenete felrobbantotta a netet — kemény szavakkal üzent az ellenfeleinek

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán tette közzé ünnepi jókívánságait, amelyekben hosszasan sorolta az általa elért eredményeket, és élesen bírálta politikai ellenfeleit. Az elnök bejegyzésében hangsúlyozta: bár a radikális baloldal szerinte akadályozni próbálta programját, az ország mégis erősebb lett – számolt be róla a BreitBart.

Trump boldog karácsonyt kívánt mindenkinek – még a „radikális baloldali söpredéknek” is Fotó: AFP

Trump szenteste közzétett posztjában többek között azt írta, hogy már nincsenek nyitott határok, nem indulhatnak férfiak a női sportokban és nincs „transzneműség mindenki számára”. Ugyanakkor szerinte az

Egyesült Államok rekordokat dönt a tőzsdén, történelmi mélyponton van a bűnözés, nincs infláció, és a legfrissebb adatok szerint 4,3 százalékos GDP-növekedést ért el a gazdaság, ami két százalékponttal jobb a vártnál.

Az elnök kiemelte: a vámintézkedések több milliárd dolláros növekedést és jólétet hoztak, miközben az ország nemzetbiztonsága soha nem látott szintre emelkedett. Mint fogalmazott,

Amerikát újra tisztelik a világban, talán jobban, mint valaha.

Az elnök karácsonyi üzenetét az „Isten áldja Amerikát!” mondattal zárta.

Trump derűlátását tovább növelte a kedden közzétett gazdasági adat, amely szerint az amerikai GDP 4,3 százalékkal nőtt, jóval felülmúlva a szakértők várakozásait.

Az év során felmutatott eredmények hosszú listája – Trump szerint – bőséges okot ad az ünnepi derűlátásra.

A karácsonyi üzenet előtt Trump egy hagyományos programon vett részt: a NORAD-on keresztül gyerekek és családok telefonhívásait fogadta, akik a Mikulás útját követték. A szereplés során Trump felszabadult hangulatban beszélgetett a gyerekekkel, több viccet is elsütött, és látványosan élvezte a helyzetet. Egy gyermek kérdésére, aki „nem szenet” szeretett volna, Trump mosolyogva így reagált: „Úgy érted, tiszta, szép szenet.” Majd nevetve hozzátette: a szén szerinte tiszta és gyönyörű, és ezt mindenkinek érdemes észben tartania.

A hívások után Trump és Melania Trump first lady a szolgálatot teljesítő katonákkal és családtagjaikkal is beszélgettek, ezzel zárva az elnöki karácsonyi programot.