Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra - videón a pusztítás

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

tárgyalás

Trump embere Brüsszelbe utazik: Zelenszkijnek választania kell

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel, miközben tovább folytatódnak az Egyesült Államok által javasolt békekeretről szóló egyeztetések, amelyek célja az Oroszország által indított háború lezárása – jelentette a Wall Street Journal december 12-én.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tárgyalásorosz-ukrán háborúWitkoffZelenszkijbéke

A tárgyalások legújabb fordulója az amerikai nyomás erősödése közepette zajlik, miközben Donald Trump újabb vádakat fogalmazott meg, amelyek szerint Zelenszkij az, aki nem hajlandó elfogadni az amerikai tervet.

Tovább folytatódnak a Trump által javasolt békekeretről szóló egyeztetések (Fotó: TOM BRENNER / AFP)
Tovább folytatódnak a Trump által javasolt békekeretről szóló egyeztetések (Fotó: TOM BRENNER / AFP)

Amerikai tisztségviselők a Wall Street Journalnek elmondták, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesznek a Witkoff-fal tervezett tárgyalásokon, amelyeket december 14–15-re ütemeztek – írja a The Kyiv Independent.

A Zelenszkij részvételével tervezett találkozóról szóló hírek azután láttak napvilágot, hogy Kijev és európai partnerei eljuttatták Washingtonnak az Egyesült Államok által javasolt békekerethez fűzött módosításaikat, miközben a felek közötti feszültségek középpontjában a területi engedmények kérdése áll.

Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbasz térségéből, beleértve Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amelyeket Oroszországnak több mint egy évtizede tartó háború során sem sikerült elfoglalnia.

Zelenszkij december 8-án újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Donbasz meg nem szállt területeiről való esetleges ukrán kivonulás, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusza továbbra is a tárgyalások legérzékenyebb kérdései közé tartoznak.

Zelenszkij december 11-én hozzátette, hogy bármilyen területi kérdésről kizárólag az ukránok dönthetnek, akár választások, akár népszavazás útján.

Kijev a területi szuverenitásáról szóló konszenzus keresése közben arra törekedett, hogy európai partnereit is bevonja a tárgyalásokba, miután Európa korábban teljesen kiszorult egy, a kontinens biztonságát közvetlenül érintő folyamatból – fogalmaz a lap.

Szijjártó Péter: Felgyorsul a paksi bővítés, februárban érkezik az első beton
Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra - videón a pusztítás
Ez Brüsszel terve a Tisza Párttal

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!