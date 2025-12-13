Trump embere Brüsszelbe utazik: Zelenszkijnek választania kell

A tárgyalások legújabb fordulója az amerikai nyomás erősödése közepette zajlik, miközben Donald Trump újabb vádakat fogalmazott meg, amelyek szerint Zelenszkij az, aki nem hajlandó elfogadni az amerikai tervet.
Amerikai tisztségviselők a Wall Street Journalnek elmondták, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesznek a Witkoff-fal tervezett tárgyalásokon, amelyeket december 14–15-re ütemeztek – írja a The Kyiv Independent.
A Zelenszkij részvételével tervezett találkozóról szóló hírek azután láttak napvilágot, hogy Kijev és európai partnerei eljuttatták Washingtonnak az Egyesült Államok által javasolt békekerethez fűzött módosításaikat, miközben a felek közötti feszültségek középpontjában a területi engedmények kérdése áll.
Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbasz térségéből, beleértve Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amelyeket Oroszországnak több mint egy évtizede tartó háború során sem sikerült elfoglalnia.
Zelenszkij december 8-án újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Donbasz meg nem szállt területeiről való esetleges ukrán kivonulás, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusza továbbra is a tárgyalások legérzékenyebb kérdései közé tartoznak.
Zelenszkij december 11-én hozzátette, hogy bármilyen területi kérdésről kizárólag az ukránok dönthetnek, akár választások, akár népszavazás útján.
Kijev a területi szuverenitásáról szóló konszenzus keresése közben arra törekedett, hogy európai partnereit is bevonja a tárgyalásokba, miután Európa korábban teljesen kiszorult egy, a kontinens biztonságát közvetlenül érintő folyamatból – fogalmaz a lap.