Trump embere Brüsszelbe utazik: Zelenszkijnek választania kell

A tárgyalások legújabb fordulója az amerikai nyomás erősödése közepette zajlik, miközben Donald Trump újabb vádakat fogalmazott meg, amelyek szerint Zelenszkij az, aki nem hajlandó elfogadni az amerikai tervet.

Tovább folytatódnak a Trump által javasolt békekeretről szóló egyeztetések (Fotó: TOM BRENNER / AFP)

Amerikai tisztségviselők a Wall Street Journalnek elmondták, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vesznek a Witkoff-fal tervezett tárgyalásokon, amelyeket december 14–15-re ütemeztek – írja a The Kyiv Independent.

A Zelenszkij részvételével tervezett találkozóról szóló hírek azután láttak napvilágot, hogy Kijev és európai partnerei eljuttatták Washingtonnak az Egyesült Államok által javasolt békekerethez fűzött módosításaikat, miközben a felek közötti feszültségek középpontjában a területi engedmények kérdése áll.

Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbasz térségéből, beleértve Donyeck és Luhanszk megyék azon részeit is, amelyeket Oroszországnak több mint egy évtizede tartó háború során sem sikerült elfoglalnia.

Witkovo will meet with Zelensky and the leaders of European countries in Berlin this weekend, according to the WSJ.



This is a crucial meeting, as the White House insists on reaching an agreement to end the war by the end of the year. However, the territorial disputes have not… pic.twitter.com/OYyVBB6R8d — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 13, 2025

Zelenszkij december 8-án újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Donbasz meg nem szállt területeiről való esetleges ukrán kivonulás, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusza továbbra is a tárgyalások legérzékenyebb kérdései közé tartoznak.

Zelenszkij december 11-én hozzátette, hogy bármilyen területi kérdésről kizárólag az ukránok dönthetnek, akár választások, akár népszavazás útján.

Kijev a területi szuverenitásáról szóló konszenzus keresése közben arra törekedett, hogy európai partnereit is bevonja a tárgyalásokba, miután Európa korábban teljesen kiszorult egy, a kontinens biztonságát közvetlenül érintő folyamatból – fogalmaz a lap.