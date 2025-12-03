Trump kemény döntést hozott a bevándorlás ügyében

A szünetelés azon 19 ország állampolgárait érinti, amelyek már júniusban részleges beutazási tilalom alá kerültek, és ez további korlátozásokat jelent a bevándorlás területén – ami Donald Trump amerikai elnök politikai programjának alapvető eleme. Az országok listáján szerepel többek között Afganisztán és Szomália.

Donald Trump (Fotó: PETE MAROVICH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az új szabályozást ismertető hivatalos dokumentum a múlt héten Washingtonban a Nemzeti Gárda tagjai ellen elkövetett támadásra hivatkozik, amely ügyben egy afgán férfit tartóztattak le gyanúsítottként. A támadásban a Nemzeti Gárda egyik tagja életét vesztette, egy másik pedig válságos állapotba került.

Trump az elmúlt napokban a szomáliaiakkal szemben is fokozta a hangnemet: „szemétnek” nevezte őket, és kijelentette, hogy „nem akarjuk őket az országunkban” – írja a Reuters.

Januári hivatalba lépése óta Trump előtérbe helyezte a bevándorlás-ellenőrzést: szövetségi ügynököket küldött több nagy amerikai városba, és visszafordította a menedékkérőket az amerikai–mexikói határon. Kormánya gyakran hangsúlyozta a kitoloncolási műveleteket, de eddig kevésbé fókuszált a legális bevándorlás átalakítására. A Nemzeti Gárda elleni támadást követően beígért korlátozások sorozata arra utal, hogy most erősebb hangsúly kerül a legális bevándorlásra is, nemzetbiztonsági érvekkel alátámasztva.

A szerdai memorandum által célba vett országok listáján Afganisztán, Mianmar, Csád, a Kongói Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen szerepelnek, amelyekre júniusban a legsúlyosabb bevándorlási korlátozások vonatkoztak, beleértve a beutazások teljes felfüggesztését néhány kivétellel.

A 19 ország közül azok, amelyek júniusban részleges korlátozás alá estek, a következők: Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togo, Türkmenisztán és Venezuela.

Az új politika felfüggeszti a folyamatban lévő kérelmeket, és előírja, hogy a felsorolt országokból érkező minden bevándorlót „alapos újbóli felülvizsgálatnak kell alávetni, beleértve egy esetleges interjút, illetve ha szükséges, egy újabb interjút, annak érdekében, hogy teljes mértékben felmérjék az összes nemzetbiztonsági és közbiztonsági kockázatot.” A memorandum több, bevándorlók által elkövetettnek vélt közelmúltbeli bűncselekményt is megemlít, köztük a Nemzeti Gárda elleni támadást.