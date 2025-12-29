90 százalék kész, de a maradék dönthet mindenről — így áll most a béketerv

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a floridai Mar-a-lagóba utazott, hogy Donald Trump amerikai elnökkel folytasson tárgyalásokat az orosz–ukrán háború lezárását célzó, módosított, 20 pontból álló béketervről. A tárgyalás után egyik fél sem jelentett be jelentős áttörést. Mindketten hangsúlyozták, hogy a folyamat bonyolult, és további egyeztetésekre van szükség. Trump az ukrán–amerikai egyeztetés előtt és után is telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a CNN. Trump szerint lesz még egyeztetés az orosz elnökkel.
Eltérően néhány korábbi találkozótól, Trump dicsérte Zelenszkijt, és továbbra is bizakodó volt a béke közelségét illetően.
Úgy gondolom, nagyon közel járunk, talán már nagyon-nagyon közel
– mondta az amerikai elnök. Trump kifejtette, hogy az amerikai, ukrán és európai delegációk a következő hetekben is folytatják a megbeszéléseket, akár Washingtonban.
Várhatóan ismét egyeztet majd Putyinnal is.
Trump, miután kezet fogott Zelenszkijjel a mar-a-lagói lépcsőn, azt sugallta, hogy most van a legalkalmasabb pillanat arra, hogy véget vessenek a közel négy éve tartó háborúnak.
Trump az egyedüli, aki az emberi életek megmentéséért küzd
Úgy gondolom, a tárgyalások legvégső szakaszában vagyunk, de majd meglátjuk [...] Vagy véget ér, vagy nagyon hosszú ideig folytatódik, és további milliók halnak meg.
Trumpot frusztrálja a béketárgyalások lassú üteme, és felváltva Zelenszkijt és Putyint okolja a konfliktus lezárásának elmaradásáért. A vasárnapi találkozó ismét rávilágított a nehézségekre:
Van egy-két nagyon kényes kérdés, nagyon nehéz kérdés, de úgy gondolom, nagyon jól haladunk
– mondta Trump a találkozó után. Trump felvázolta azt az időkeretet is, amelyen belül kiderülhet, van-e esély a békére:
Néhány héten belül tudni fogjuk, így vagy úgy.
Putyin nem volt jelen, de nem feledkeztek meg róla
Putyin nem utazott el Palm Beachre. Fizikai távolléte azonban nem jelentette azt, hogy az álláspontját ne vették volna figyelembe a tárgyaláson. Trump több mint egy órán át beszélt telefonon az orosz elnökkel még Zelenszkij érkezése előtt, egy, a Kreml szerint Trump által kezdeményezett hívás során. Trump azt is mondta, hogy a Zelenszkijjel folytatott megbeszélés után ismét egyeztetésre készül Putyinnal.
Az utolsó tíz százalék
A találkozó előtt Zelenszkij azt mondta, a béketerv feltételeinek 90 százalékában már megállapodtak, ami egybevág az amerikai tisztviselők által említett aránnyal. A találkozó után Zelenszkij ugyanezt a számot használta, bár Trump jelezte, nem kedveli a százalékos megközelítést. A fennmaradó 10 százalék azonban továbbra is rendkívül nehéznek bizonyul, amire Zelenszkij is utalt. A fő vitás pontok közé tartozik a zaporizzsjai atomerőmű sorsa és a területi engedmények kérdése. Trump szerint jobb lenne most megtenni a területi engedményeket, mielőtt Oroszország további területeket foglalna el.
Ezeknek a földeknek egy részét már elfoglalták. Van, ami még vitatott, de lehet, hogy a következő hónapokban azt is elfoglalják [...] És nem jobb most megállapodni?
– fejtette ki Trump.
Zelenszkij megszavaztatná a béketervet, de van egy feltétele
A találkozó előtt Zelenszkij nagyobb rugalmasságot mutatott, kijelentve, hogy hajlandó bármilyen béketervet népszavazásra bocsátani, mivel Ukrajna alkotmánya előírja, hogy az országhatárokat érintő változásokról szavazni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ehhez tűzszünetre lenne szükség. Oroszország – amely a vasárnapi tárgyalások előtt újabb rakéta- és dróntámadásokat indított Ukrajna ellen – mereven elutasította a tűzszünetről szóló egyeztetéseket.
Trump Putyinnal folytatott hívása során a két vezető kifejezte, hogy általánosságban hasonló nézeteket vallanak arról, hogy egy ideiglenes fegyverszünet csak elhúzná az ukrajnai konfliktust – közölte Jurij Usakov, a Kreml egyik tanácsadója. Hozzátette, hogy a frontvonalakon kialakult helyzetre tekintettel Ukrajnának hamarosan döntenie kell a kelet-ukrajnai Donbasz régió sorsáról, amely Putyin egyik fő követelése. Trump a térség jövőjét illetően azt mondta, hogy jelenleg ez az egyik legnagyobb kérdés.