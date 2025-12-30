Új fázisba léphet a gázai tűzszünet – Trump Netanjahut fogadja Floridában

Az amerikai elnök Mar-a-Lago-ban fogadja az izraeli vezetőt, hogy megvitassák az Egyesült Államok által közvetített gázai tűzszünet második szakaszának legfontosabb kérdéseit. A találkozó során Trump és Netanjahu megbeszélést folytatnak a gázai tűzszünet jövőjéről és a közel-keleti biztonsági kérdésekről.
Az amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján találkozik az izraeli miniszterelnökkel, hogy kidolgozzák a washingtoni békeegyezmény következő szakaszát Gázában, miután tavaly októberben törékeny tűzszüneti megállapodás született a Hamásszal.
Trump és Netanjahu várhatóan megvitatják, hogyan lehetne végrehajtani a 20 pontos amerikai terv legbonyolultabb részeit, amely ambiciózus elképzelést vázol fel a Hamász gázai uralmának véget vetésére a két pusztító háborús év után. Ha a terv sikeres lesz, akkor egy demilitarizált Gáza épülhet újjá nemzetközi felügyelet alatt, egy Trump által vezetett „béketanács” irányításával. A napi ügyek intézésére ideiglenes technokrata palesztin kormányt hoznának létre, és több ezer külföldi katona állomásozna a nemzetközi stabilizációs erő (ISF) részeként.
A terv első fázisa, amely az izraeli erők kivonását és a Hamász által az október 7-i támadások során elfogott összes élő és halott túsz szabadon bocsátását tartalmazta, nagyrészt befejeződött, csupán egy túsz maradványait kell még visszaadni Izraelnek.
Mindkét oldalon azonban egyre növekszik a frusztráció a terv második szakaszának előrehaladásában elért eredmények hiánya miatt, miközben olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a Hamász lefegyverzése és az ISF összetétele, továbbra is hatalmas kihívások állnak előttünk.
Trump elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, és a elnök veje, Jared Kushner, nemrég Floridában találkoztak az egyiptomi, katari és török tisztviselőkkel, akik közvetítői szerepet játszanak a tűzszünetben.
A tárgyalásokhoz közel álló tisztviselő az Associated Pressnek elmondta, hogy a terv második fázisának megkezdése előtt még két kulcsfontosságú kérdés megoldásra vár. Az izraeli tisztviselők sok időt szánnak a közvetítők által átadott listán szereplő palesztin technokrata bizottság tagjainak átvilágítására és jóváhagyására, az IDF pedig folytatja katonai csapásait – mondták. A gázai egészségügyi minisztérium szerint több mint 400 palesztin halt meg a tűzszünet október 3-i hatálybalépése óta, annak ellenére, hogy Trump megígérte, véget vet az erőszaknak a Gázai övezetben.
A Hamász és Izrael gyakran vádolják egymást a megállapodás megsértésével.
Az Origo egy korábbi cikkében számolt be arról, hogy a Gázai övezetben érvényben lévő törékeny tűzszünet újabb próbatétel előtt áll. Egy befolyásos amerikai szenátor komoly aggályokat fogalmazott meg a régióban zajló folyamatokkal kapcsolatban. A Gázai fegyvernyugvás fenntartása érdekében az Egyesült Államok és több közel-keleti ország is visszafogottságra szólította fel a feleket.
A múlt héten a Trump-kormány magas rangú tisztviselői az Axiosnak azt mondták, hogy Netanjahu „lépéseket tett a törékeny tűzszünet aláásására és a békefolyamat megakadályozására”. Izrael gázai háborúja több mint 70 000 palesztin halálát és a terület 2,3 millió lakosának szinte teljes elüldözését eredményezte.
A háborút a Hamász 2023. október 7-i támadása váltotta ki, amikor militánsok átrohanták a határt, 1200 embert megöltek és 250-et elraboltak.
Az izraeli bombázások és szárazföldi műveletek több gázai város negyedét romhalmazzá változtatták, és a békeegyezmény ellenére sok palesztin továbbra is súlyos nehézségek között él a régióban. A Mar-a-Lago-i találkozón a szélesebb körű regionális kérdések is fontos szerepet kapnak, mivel Washingtonban egyre nagyobb a félelem, hogy Izrael a következő hónapokban új offenzívát indíthat ellenségei ellen a Közel-Keleten.
Netanjahu valószínűleg további csapásokra fog törekedni Irán ellen, miután Izrael júniusban 12 napos háborút vívott, amelyben az Egyesült Államok is csatlakozott a Teherán nukleáris programjának megsemmisítését célzó bombázási kampányhoz.
Szombaton Masoud Pezeshkian iráni elnök kijelentette, hogy országa „teljes körű háborúban” áll az Egyesült Államokkal, Európával és Izraellel, jelezve, hogy a feszültség továbbra is nagy.
Libanonról is szó lesz: az izraeli Channel 13 televízió szerint az izraeli miniszterelnök Trumpnak is bemutatja azokat a hírszerzési információkat, amelyek alapján kiterjeszthetik a militáns Hezbollah csoport elleni műveleteket, megsértve ezzel a több mint egy éve megkötött fegyverszünetet.