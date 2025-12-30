Új fázisba léphet a gázai tűzszünet – Trump Netanjahut fogadja Floridában

Az amerikai elnök Mar-a-Lago-ban fogadja az izraeli vezetőt, hogy megvitassák az Egyesült Államok által közvetített gázai tűzszünet második szakaszának legfontosabb kérdéseit. A találkozó során Trump és Netanjahu megbeszélést folytatnak a gázai tűzszünet jövőjéről és a közel-keleti biztonsági kérdésekről.

Donald Trump Netanyahu-val találkozik Mar-a-Lago-ban

Fotó: AFP

Az amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján találkozik az izraeli miniszterelnökkel, hogy kidolgozzák a washingtoni békeegyezmény következő szakaszát Gázában, miután tavaly októberben törékeny tűzszüneti megállapodás született a Hamásszal.

Trump és Netanjahu várhatóan megvitatják, hogyan lehetne végrehajtani a 20 pontos amerikai terv legbonyolultabb részeit, amely ambiciózus elképzelést vázol fel a Hamász gázai uralmának véget vetésére a két pusztító háborús év után. Ha a terv sikeres lesz, akkor egy demilitarizált Gáza épülhet újjá nemzetközi felügyelet alatt, egy Trump által vezetett „béketanács” irányításával. A napi ügyek intézésére ideiglenes technokrata palesztin kormányt hoznának létre, és több ezer külföldi katona állomásozna a nemzetközi stabilizációs erő (ISF) részeként.

A terv első fázisa, amely az izraeli erők kivonását és a Hamász által az október 7-i támadások során elfogott összes élő és halott túsz szabadon bocsátását tartalmazta, nagyrészt befejeződött, csupán egy túsz maradványait kell még visszaadni Izraelnek.

Mindkét oldalon azonban egyre növekszik a frusztráció a terv második szakaszának előrehaladásában elért eredmények hiánya miatt, miközben olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a Hamász lefegyverzése és az ISF összetétele, továbbra is hatalmas kihívások állnak előttünk.

Trump elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, és a elnök veje, Jared Kushner, nemrég Floridában találkoztak az egyiptomi, katari és török tisztviselőkkel, akik közvetítői szerepet játszanak a tűzszünetben.

A tárgyalásokhoz közel álló tisztviselő az Associated Pressnek elmondta, hogy a terv második fázisának megkezdése előtt még két kulcsfontosságú kérdés megoldásra vár. Az izraeli tisztviselők sok időt szánnak a közvetítők által átadott listán szereplő palesztin technokrata bizottság tagjainak átvilágítására és jóváhagyására, az IDF pedig folytatja katonai csapásait – mondták. A gázai egészségügyi minisztérium szerint több mint 400 palesztin halt meg a tűzszünet október 3-i hatálybalépése óta, annak ellenére, hogy Trump megígérte, véget vet az erőszaknak a Gázai övezetben.

A Hamász és Izrael gyakran vádolják egymást a megállapodás megsértésével.

