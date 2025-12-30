Hírlevél
Trump

Trump: Nagyon dühös lettem emiatt – veszélyes provokációról beszélt Putyin otthona kapcsán

Donald Trump amerikai elnök határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna állítólag megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját. Az információ Trump szerint közvetlenül az orosz államfőtől származik, Kijev azonban tagadja a vádat.
Trump december 29-én újságírók kérdésére beszélt az ügyről. Mint mondta, Putyin egy telefonbeszélgetés során tájékoztatta arról, hogy Ukrajna célba vehette az orosz elnök rezidenciáját. Az amerikai elnök reakciója egyértelmű volt. – „Nem tetszik. Ez nem jó” – fogalmazott, amikor arról kérdezték, hogy az eset befolyásolhatja-e a békefolyamatot – számolt be róla a Kyiv Independent.

Donald Trump amerikai elnök határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját
Trump határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját Fotó: AFP

Trump nem titkolta felháborodását.

Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt

– jelentette ki. Hozzátette: a jelenlegi helyzet rendkívül érzékeny.

Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő semmire sem

– hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen bizonyíték az állítólagos támadásra, Trump röviden válaszolt:
– „Majd kiderítjük.”

Zelenszkij karácsonyi beszéde újabb vihart kavart
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor határozottan visszautasította az orosz állítást Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor határozottan visszautasította az orosz állítást. Putyin szavait „újabb hazugságnak” nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy 

Moszkva az ilyen vádakat későbbi támadások igazolására használhatja fel, amelyek szerinte Kijevet vehetik célba.

 

Orosz-ukrán háború
