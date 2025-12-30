Trump: Nagyon dühös lettem emiatt – veszélyes provokációról beszélt Putyin otthona kapcsán

Trump december 29-én újságírók kérdésére beszélt az ügyről. Mint mondta, Putyin egy telefonbeszélgetés során tájékoztatta arról, hogy Ukrajna célba vehette az orosz elnök rezidenciáját. Az amerikai elnök reakciója egyértelmű volt. – „Nem tetszik. Ez nem jó” – fogalmazott, amikor arról kérdezték, hogy az eset befolyásolhatja-e a békefolyamatot – számolt be róla a Kyiv Independent.

Trump határozott és ingerült hangnemben reagált arra, hogy Ukrajna megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját Fotó: AFP

Trump nem titkolta felháborodását.

Ma hallottam erről Putyin elnöktől. Nagyon dühös lettem emiatt

– jelentette ki. Hozzátette: a jelenlegi helyzet rendkívül érzékeny.

Ez egy kényes időszak. Most nem a megfelelő idő. Az egy dolog, hogy támadóak, mert ők támadóak. De az már más dolog, hogy megtámadják az ő házát. Ez most nem a megfelelő idő semmire sem

– hangsúlyozta. Arra a kérdésre, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen bizonyíték az állítólagos támadásra, Trump röviden válaszolt:

– „Majd kiderítjük.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor határozottan visszautasította az orosz állítást Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor határozottan visszautasította az orosz állítást. Putyin szavait „újabb hazugságnak” nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy