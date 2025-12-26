Az Egyesült Államok szabad kezet ad Oroszországnak?

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa fontos geopolitikai folyamatokra hívta fel a figyelmet. Castel szerint hiba volt az amerikai politika egyes lépéseit korábban félvállról venni. Úgy fogalmazott, Donald Trump elnök Grönlanddal és Panamával kapcsolatos politikáját, valamint az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáját sokan puszta politikai szólamnak tekintették, holott ezek egy egységes stratégia részei.

A szakértő szerint az Egyesült Államok visszatért gyökereihez, a Monroe-doktrínához, amely szerint amerikai érdek, hogy a nyugati féltekén idegen hatalmak ne vethessék meg a lábukat.

Castel állítása szerint az Egyesült Államok Venezuela elleni fellépésének valódi célpontja Kuba.

Felidézte, hogy az amerikai biztonságpolitikai gondolkodásban már 2018 óta jelen van a diktatúrák trojkája kifejezés, amely Venezuela, Kuba és Nicaragua együttműködésére utal. Washington célja szerinte az, hogy megakadályozza e három országot abban, hogy platformot biztosítsanak orosz, kínai vagy iráni befolyásnak a nyugati féltekén. A szakértő rámutatott: az Egyesült Államok tengeri blokád alá vonta Venezuelát, és olajszállító hajókat fogott el. Ez hosszú távon súlyos csapás Venezuelának, de rövid távon akár végzetes következményekkel járhat Kuba számára. Castel szerint a kubai gazdaság rendkívül rossz helyzetben van, és heteken belül súlyos áramkimaradásokra, zavargásokra számít, ami akár a kubai rezsim összeomlásához is vezethet. Véleménye szerint

nem zárható ki, hogy az Egyesült Államok mind Kubában, mind Venezuelában rezsimváltásra törekszik, elsősorban gazdasági nyomásgyakorlással.

A szakértő a videóban kitért arra is, hogy mindez miért fontos Európa számára.

Korábban lapunk is beszámolt az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról, ami az Európai Unió hibáit se hagyta szó nélkül.