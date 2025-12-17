Az Európai Unió csütörtöki csúcstalálkozója kulcsfontosságú erőpróba az unió számára. A tagállamoknak dönteniük kell arról, képesek-e közösen fellépni Ukrajna pénzügyi támogatásában, vagy a belső megosztottság és az Egyesült Államok részéről érkező politikai nyomás felülírja az eddigi álláspontot. Brüsszelben a béke- és a háborúpártiak csapnak össze. A vita középpontjában a mintegy 210 milliárd euró értékű, az orosz–ukrán háború kitörése óta Európában befagyasztott orosz állami vagyon áll, amelyet több uniós ország jóvátételi hitel formájában Ukrajna újjáépítésére fordítana.

Trumptól rettegnek a háborúpártiak a sorsdöntő uniós csúcs előtt (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A kérdés azonban mélyebb törésvonalakat fed fel Európán belül: egyes kormányok a jogbiztonság és az adófizetők védelmére hivatkozva óvatosak, míg mások szerint a döntés elmaradása stratégiai vereséget jelentene az EU számára.

Belgium kulcsszereplővé vált, mivel területén található a befagyasztott orosz vagyon jelentős része, és ellenállása eddig megakadályozta a megállapodást. Az Európai Bizottság és több befolyásos tagállam az elmúlt hetekben intenzív tárgyalásokat folytatott Brüsszellel, garanciákat kínálva a belga kormánynak, ám az egyezség esélyei inkább romlottak, mint javultak – írja a Politico.

Trump didn’t mince words: the Commission’s “nasty” fine and Brussels’ direction show a bureaucracy losing the plot. His message wasn’t anti-Europe — it was a warning to Brussels’ elites.https://t.co/LdNIiEPgfD — Miklós Szánthó (@MiklosSzantho) December 11, 2025

A helyzetet Donald Trump határozott fellépése is formálja: a Trump-kormányzat egyértelműen jelezte több európai főváros felé, hogy nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását.

Ez a gyakorlat nemcsak Brüsszelben váltott ki ellenérzéseket, hanem geopolitikai kérdéssé is tette az ügyet, mivel az EU vezetői szerint az egység hiánya gyengítené Európa nemzetközi súlyát, és kedvezne Oroszországnak, valamint az euroszkeptikus politikai erőknek.

Ukrajna számára a tét rendkívül magas: az ország 2025-ben közel 72 milliárd eurós költségvetési hiánnyal számol, és ha áprilisig nem jut forrásokhoz, kénytelen lehet csökkenteni a közkiadásokat. Ez nemcsak a lakossági morált, hanem a katonai védekezőképességet és a béketárgyalásokon elfoglalt pozícióját is rontaná. Több európai vezető hangsúlyozza: egy pénzügyileg meggyengült Ukrajna rosszabb feltételekkel kényszerülhet kompromisszumokra.

A vita során felmerült a minősített többségi szavazás alkalmazása is, amely lehetővé tenné a döntés elfogadását az ellenző tagállamok megkerülésével. Több uniós tisztviselő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ez tovább mélyítené az EU belső válságát, és hosszú távon súlyos politikai károkat okozna. Alternatív megoldásként egyes országok kétoldalú hitelek nyújtását is fontolgatják.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben pragmatikus álláspontot képvisel: számára nem a finanszírozás formája a döntő, hanem az, hogy Ukrajna hozzájusson a szükséges forrásokhoz. Szerinte a befagyasztott orosz vagyonra épülő bármilyen konstrukció alapvetően megváltoztatná az ország helyzetét. Mivel az előkészítő tárgyalások nem vezettek eredményre, a csúcstalálkozón most maguknak az uniós vezetőknek kell személyesen kompromisszumot találniuk egy olyan kérdésben, amely az EU egységét, hitelességét és geopolitikai jövőjét is meghatározza.