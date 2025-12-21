Megérkezett Trump legújabb ajánlata – felháborító, hogyan reagált Zelenszkij és Európa

Hírlevél
Az amerikai elnök továbbra is elkötelezett a béke iránt, azonban Volodimir Zelenszkij és az európai vezetők még mindig folytatnák a háborút. Donald Trump kormánya felajánlott egy háromoldalú tárgyalást, de Zelenszkijnek kikötései vannak.
TrumpZelenszkijUkrajna

Donald Trump amerikai elnök kormányának ajánlata kapcsán az ukrán elnök arról beszélt, hogy minden az amerikai–ukrán tárgyalások eredményétől függ, emellett pedig európai szövetségeseit is szeretné az asztalhoz ültetni – írja  a Bloomberg

Zelenszkij Trump kormányának ajánlata kapcsán feltételeket szabott
Zelenszkij Trump kormányának ajánlata kapcsán feltételeket szabott 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az Egyesült Államok felajánlotta, hogy tárgyalásokat folytat ukrán és orosz képviselőkkel Floridában – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint azonban a háromoldalú tárgyalások az amerikai–ukrán tárgyalások eredményeitől függnek. 

Az ukrán elnök nyilatkozata éppen akkor hangzott el, amikor az orosz elnök különmegbízottja Kirill Dmitrijev Floridába érkezett, hogy Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével tárgyaljon a konfliktus lezárásáról. Az ukrán elnök szerint a felajánlásra csak azután reagálnak majd, hogy az amerikai képviselők újra egyeztetnek az ukrán delegációval. 

Logikus lenne először egy közös találkozót tartani, akkor értékelni fogjuk az amerikai–ukrán tárgyalások eredményeit, függetlenül attól, hogy pozitívak-e vagy sem, és erre fogunk építeni 

– nyilatkozta Zelenszkij. Az ukrán elnök emellett azon reményének is hangot adott, hogy ezeken az egyeztetéseken az európai partnerei is helyet kapnak majd. 

Steve Witkoff amerikai megbízott és Jared Kushner, Trump veje a hét elején Berlinben számos megbeszélést folytatott Kijevvel és európai támogatóival. 

A németországi tárgyalások után Donald Trump utalt arra, hogy Ukrajnának át kellene adnia olyan területeket, amelyeket jelenleg nem Oroszország foglal el, ezt a követelést Zelenszkij többször is elutasította.

Zelenszkij szerint Kijev és partnerei a megállapodás minden pontján, minden lépésénél gondosan dolgoznak azon, hogy ne területi és erőforrás-felosztásról, hanem „stabil és tartós békéről”, valamint megbízható biztonsági garanciákról szóló megállapodás szülessen. 

 

