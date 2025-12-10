A FOX News tudósítása szerint a Trump-adminisztráció kedden bejelentette, hogy megszületett egy bírósági jóváhagyásra váró megállapodás, amely gyakorlatilag teljesen felszámolná Joe Biden SAVE („Saving on a Valuable Education”) diákhitel-visszafizetési programját.
A döntés értelmében:
- nem fogadnak be több új jelentkezőt,
- minden függőben lévő jelentkezést elutasítanak,
- a jelenlegi hitelfelvevőket pedig a jogszabályok által engedélyezett visszafizetési tervekbe sorolják át.
A megállapodás bírósági jóváhagyása „Biden diákhitel-törlesztési programjának végleges végét jelentené” – írja a portál.
„A törvény egyértelmű: ha felveszel egy kölcsönt, vissza kell fizetned”
Nicholas Kent, az amerikai Oktatási Minisztérium államtitkára kemény közleményt adott ki:
„A Biden-kormányzat négy éven át törvénytelenül próbálta áthárítani a diákhitel-adósságot az amerikai adófizetőkre… A törvény egyértelmű: ha felveszel egy kölcsönt, vissza kell fizetned” – magyarázta.
Kent szerint a Trump-adminisztráció „helyrehozza ezt a hibát”, és megállítja „a megtévesztő rendszert”.
Missouri államügyésze: „Minden alkalommal nyertünk a bíróságon”
A pert benyújtó Missouri főügyésze, Catherine Hanaway azt mondta:
„Irodánk a keményen dolgozó amerikaiakért harcolt, és minden alkalommal nyertünk a bíróságon.”
A főügyész szerint Biden terve „egyértelműen jogellenes volt”, mert a kongresszusi felhatalmazás nélkül terhelte volna meg az adófizetőket.
Miért támadták a SAVE programot?
A FOX News felidézi:
- a Biden-kormányzat szerint a SAVE akár 342 milliárd dollárba került volna az adófizetőknek a következő évtizedekben;
- több állam perelte, miután a program akár 0 dolláros havi részletet is ígért sok adósnak;
- a bíróságok már korábban részben leállították a végrehajtást.
A 8. Körzeti Bíróság 2025 februárjában az egész programot blokkolta, és új eljárásra kötelezte a kormányt.
Mi vár a hitelfelvevőkre?
Ha a mostani megállapodást jóváhagyják: korlátozott idő áll rendelkezésre más visszafizetési terv választására, a hiteleseknek újra kell kezdeniük a törlesztést és a SAVE program megszűnik, mint opció.
A portál szerint az oktatási tárca már korábban figyelmeztette a SAVE-ben érintett több mint 7,6 millió adóst, hogy térjenek át más konstrukciókra.