A FOX News tudósítása szerint a Trump-adminisztráció kedden bejelentette, hogy megszületett egy bírósági jóváhagyásra váró megállapodás, amely gyakorlatilag teljesen felszámolná Joe Biden SAVE („Saving on a Valuable Education”) diákhitel-visszafizetési programját.

Donald Trump amerikai elnök Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A döntés értelmében:

nem fogadnak be több új jelentkezőt,

minden függőben lévő jelentkezést elutasítanak,

a jelenlegi hitelfelvevőket pedig a jogszabályok által engedélyezett visszafizetési tervekbe sorolják át.

A megállapodás bírósági jóváhagyása „Biden diákhitel-törlesztési programjának végleges végét jelentené” – írja a portál.

„A törvény egyértelmű: ha felveszel egy kölcsönt, vissza kell fizetned”

Nicholas Kent, az amerikai Oktatási Minisztérium államtitkára kemény közleményt adott ki:

„A Biden-kormányzat négy éven át törvénytelenül próbálta áthárítani a diákhitel-adósságot az amerikai adófizetőkre… A törvény egyértelmű: ha felveszel egy kölcsönt, vissza kell fizetned” – magyarázta.

Kent szerint a Trump-adminisztráció „helyrehozza ezt a hibát”, és megállítja „a megtévesztő rendszert”.

Missouri államügyésze: „Minden alkalommal nyertünk a bíróságon”

A pert benyújtó Missouri főügyésze, Catherine Hanaway azt mondta:

„Irodánk a keményen dolgozó amerikaiakért harcolt, és minden alkalommal nyertünk a bíróságon.”

A főügyész szerint Biden terve „egyértelműen jogellenes volt”, mert a kongresszusi felhatalmazás nélkül terhelte volna meg az adófizetőket.

Miért támadták a SAVE programot?

A FOX News felidézi:

a Biden-kormányzat szerint a SAVE akár 342 milliárd dollárba került volna az adófizetőknek a következő évtizedekben;

több állam perelte, miután a program akár 0 dolláros havi részletet is ígért sok adósnak;

a bíróságok már korábban részben leállították a végrehajtást.

A 8. Körzeti Bíróság 2025 februárjában az egész programot blokkolta, és új eljárásra kötelezte a kormányt.

Mi vár a hitelfelvevőkre?

Ha a mostani megállapodást jóváhagyják: korlátozott idő áll rendelkezésre más visszafizetési terv választására, a hiteleseknek újra kell kezdeniük a törlesztést és a SAVE program megszűnik, mint opció.