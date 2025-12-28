Trump: Nagy előrelépést tettünk, de ezt nem egy nap alatt értük el

Vasárnap magyar idő szerint az esti órákban került sor Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára a floridai Mar-a-Lagóban. A mostani megbeszélés két legfőbb témája a területi engedmények és a biztonsági garanciák problémája, melyek közül az előbbi Zelenszkij, az utóbbi Trump számára kényes kérdés – mutatott rá a Sky News hírtelevízió washingtoni tudósítója, Mark Stone.

Trump és Zelenszkij is elégedett volt a floridai tárgyalással (Fotó: AFP)

Az újságíró szerint Trump nem akar hosszú távú amerikai biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, ugyanis a háborút alapvetően európai problémának tartja. Az elnök ugyanakkor úgy gondolja, hogy a megállapodás jelentős gazdasági előnyökkel járhatna Ukrajna számára.

Ukrajnának is komoly gazdasági haszna származhat ebből, hiszen – mint tudják – rengeteget kell újjáépíteni

– emelte ki Trump.

Rengeteg vagyon teremthető, és Ukrajnában jelentős, akár óriási gazdasági potenciál van. El akarnak indulni. Ez komoly gazdasági előnyt jelent Ukrajna számára

– tette hozzá.

A hírek szerint a találkozóra készülve az ukránok kidolgoztak egy háromoldalú biztonsági garanciamegállapodás tervezetet, amelyben Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa venne részt, továbbá egy másik, kétoldalú amerikai–ukrán dokumentumot is. Született ezen felül egy harmadik tervezet is, amely az Ukrajna jólétének ütemterve címet kapta, és a gazdasági együttműködés lehetséges módozatait taglalja.

Zelenszkij népes és magas rangú delegációval utazott Floridába, amelynek tagja többek között Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója. A hírek szerint az ukrán küldöttség minden lehetséges forgatókönyvre felkészült a tárgyalás kimenetelével kapcsolatban.

Míg az ukrán elnök a megbeszélés előtt Keir Starmer brit miniszterelnökkel egyeztetett, Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszélt telefonon több mint egy órán keresztül. A beszélgetést mind maga Trump, mind Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó produktívként jellemezte. Trump egyúttal megerősítette, hogy a Zelenszkijjel való egyeztetés után ismét felhívja orosz hivatali partnerét, egy a tárgyalásra rálátó és a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozó forrás szerint az európai vezetőket pedig az ukrán elnökkel közösen tájékoztatják majd a fejleményekről.