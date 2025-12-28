Trump: Nagy előrelépést tettünk, de ezt nem egy nap alatt értük el

Vasárnap magyar idő szerint az esti órákban került sor Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójára a floridai Mar-a-Lagóban. A mostani megbeszélés két legfőbb témája a területi engedmények és a biztonsági garanciák problémája, melyek közül az előbbi Zelenszkij, az utóbbi Trump számára kényes kérdés – mutatott rá a Sky News hírtelevízió washingtoni tudósítója, Mark Stone.
Az újságíró szerint Trump nem akar hosszú távú amerikai biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, ugyanis a háborút alapvetően európai problémának tartja. Az elnök ugyanakkor úgy gondolja, hogy a megállapodás jelentős gazdasági előnyökkel járhatna Ukrajna számára.
Ukrajnának is komoly gazdasági haszna származhat ebből, hiszen – mint tudják – rengeteget kell újjáépíteni
– emelte ki Trump.
Rengeteg vagyon teremthető, és Ukrajnában jelentős, akár óriási gazdasági potenciál van. El akarnak indulni. Ez komoly gazdasági előnyt jelent Ukrajna számára
– tette hozzá.
A hírek szerint a találkozóra készülve az ukránok kidolgoztak egy háromoldalú biztonsági garanciamegállapodás tervezetet, amelyben Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa venne részt, továbbá egy másik, kétoldalú amerikai–ukrán dokumentumot is. Született ezen felül egy harmadik tervezet is, amely az Ukrajna jólétének ütemterve címet kapta, és a gazdasági együttműködés lehetséges módozatait taglalja.
Zelenszkij népes és magas rangú delegációval utazott Floridába, amelynek tagja többek között Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója. A hírek szerint az ukrán küldöttség minden lehetséges forgatókönyvre felkészült a tárgyalás kimenetelével kapcsolatban.
Míg az ukrán elnök a megbeszélés előtt Keir Starmer brit miniszterelnökkel egyeztetett, Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszélt telefonon több mint egy órán keresztül. A beszélgetést mind maga Trump, mind Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó produktívként jellemezte. Trump egyúttal megerősítette, hogy a Zelenszkijjel való egyeztetés után ismét felhívja orosz hivatali partnerét, egy a tárgyalásra rálátó és a CNN amerikai hírtelevíziónak nyilatkozó forrás szerint az európai vezetőket pedig az ukrán elnökkel közösen tájékoztatják majd a fejleményekről.
Trump összességében jó hangulatú megbeszélésre számított, mint mondta, sok munkát elvégeztek, de vannak még bonyolult kérdések. Az ukrán küldöttséget Mar-a-Lago fő éttermében várta az amerikai delegáció, amelyben részt vett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter, Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke, Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak, valamint Dan Caine tábornok, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke és az Egyesült Államok legmagasabb rangú katonatisztje is.
Ha már étterem, az RBC-Ukraine ukrán hírportál megszerezte a menüt is: tudósításuk szerint a delegációk tagjainak csirkehúslevest és steaket szolgáltak fel hasábburgonyával, a desszert pedig egy Donald Trumpról elnevezett csokoládétorta volt.
Az amerikai elnök szerint orosz kollégája, Vlagyimir Putyin az eheti Ukrajna elleni támadások dacára is „nagyon komolyan gondolja” az orosz–ukrán háború lezárását. Amikor a mostani tárgyalás előtt erről kérdezték Trumpot, az amerikai elnök emlékeztetett, hogy Oroszország területét is érték komoly támadások az elmúlt időszakban.
Nem negatív értelemben mondom ezt, de robbanások történtek Oroszország különböző részein… Nem gondolom, hogy Kongóból érkeztek. Nem gondolom, hogy az Egyesült Államokból jöttek. Valószínűleg Ukrajnából származtak. De nem tettem fel ezt a kérdést. Talán nem is fogom
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump ezt követően kijelentette: „két olyan ország van, amely békét akar”. Szerinte „az ukrán nép azt akarja, hogy véget érjen, az orosz nép is ezt akarja, és mindkét vezető ezt szeretné”.
Trump: Nagyon közel lehetünk a megállapodáshoz
Ígéretükhöz híven a megbeszélés végén a két elnök először az európai vezetőket, konkrétan Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Németország, Finnország, Lengyelország és Norvégia, valamint az Európai Unió vezetőit tájékoztatta a fejleményekről, s csak ezután kerítettek sort a várva várt sajtótájékoztatóra.
Úgy gondoltuk, helyénvaló, hogy beszéljünk velük, és a megbeszélésünk kiváló volt. Áttekintettük – egyesek szerint – a kérdések 95 százalékát, nem tudom pontosan, hány százalékot, de nagyon sok lépést tettünk a háború befejezése felé
– értékelte a beszélgetést Trump.
Ukrán hivatali partnere először is megköszönte Trumpnak a „a nagyszerű találkozót ebben a lenyűgöző környezetben”. A mai megbeszélés során a delegációk a „békekeret minden aspektusát” áttekintették, és a húszpontos béketerv jelenleg „90 százalékban elfogadott” – hangsúlyozta Zelenszkij.
Egyetértettünk abban, hogy a biztonsági garanciák kulcsfontosságú mérföldkövet jelentenek a tartós béke elérésében, és csapataink tovább dolgoznak az összes részlet kidolgozásán
– emelte ki az ukrán államfő.
Egy-két kényes kérdés azonban továbbra is nyitott – hívták fel a figyelmet az elnökök.
Úgy gondolom, nagyon jól haladunk. Nagyon közel lehetünk a megállapodáshoz, vagy még van egy-két nagyon kényes, nagyon nehéz kérdés. De szerintem jól állunk
– szögezte le Trump.
Ma nagy előrelépést tettünk, de valójában az elmúlt hónap során értük el ezt. Ez nem egynapos megállapodás. Nagyon összetett dolgokról van szó
– magyarázta.
Az amerikai elnöktől azt is megkérdezték, hogy elutazna-e Ukrajnába, amennyiben létrejön a békemegállapodás, Trump szerint azonban ez nincs tervben. Az amerikai elnök ugyanakkor felajánlotta, hogy ha szükséges, felszólal az ukrán parlamentben.
Felajánlottam, hogy elmegyek és felszólalok a parlamentjükben. Ha ez segítene, nem tudom, hogy segítene-e. Azt hiszem, valószínűleg segítene, de nem is tudom igazán
– fogalmazott Trump.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez valóban szükséges lenne, de ha az segítene havonta 25 ezer életet megmenteni – vagy amennyi éppen –, akkor természetesen hajlandó lennék erre
– tette még hozzá, miután Zelenszkij megerősítette, hogy szívesen látnák az amerikai elnököt Kijevben.
A mai tárgyalás egyik legfontosabb témája a Donbasz hovatartozása volt, így nem csoda, hogy az ukrán államfőt erről is kérdezték az újságírók. „Tiszteletben kell tartanunk a törvényeinket és a népünket”, valamint „azokat a területeket, amelyeket ellenőrzésünk alatt tartunk” – adott némiképp kitérő választ Zelenszkij.
És természetesen az álláspontunk teljesen egyértelmű. Ezért mondta Trump elnök is, hogy ez egy rendkívül nehéz kérdés
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Ukrajna „eltérő álláspontot képvisel Oroszországtól” ebben az ügyben.
Szintén fontos nyitott kérdés a zaporizzsjai atomerőmű ügye, amely Európa legnagyobb ilyen létesítménye, és a háború kezdete óta orosz ellenőrzés alatt áll. Vlagyimir Putyin orosz elnök „együtt dolgozik Ukrajnával azon, hogy az erőmű újra megnyíljon” – mondta ezzel kapcsolatban Trump.
Ebben a tekintetben nagyon korrekt volt. Azt szeretné, hogy az erőmű működjön
– fogalmazott, hozzátéve, hogy „nem is támadta rakétákkal.”
Bár a két elnök igen pozitívan fogalmazott a megbeszéléssel kapcsolatban, a Sky News tudósítója, Mark Stone némiképp lehűtötte a kedélyeket, amikor úgy vélekedett, hogy nem történt érdemi előrelépés a floridai találkozó során. Sok bejelentés és egyeztetés zajlott, de kevés kézzelfogható eredménnyel – foglalta össze a történteket Stone.
Biztosan nem mentek hátra, ami önmagában pozitív, de nem látni érdemi elmozdulást az álláspontokban
– tette hozzá.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ugyanakkor üdvözölte a megbeszélés eredményeit, miután nagyjából egy órán keresztül egyeztetett Trumppal és Zelenszkijjel. Európa kész továbbra is együttműködni Ukrajnával, valamint amerikai partnereivel annak érdekében, hogy ezeket az eredményeket megszilárdítsák – hangsúlyozta Von der Leyen. A folyamat kulcsa az, hogy már a kezdetektől „sziklaszilárd” biztonsági garanciák álljanak rendelkezésre – szögezte le az Európai Bizottság elnöke.