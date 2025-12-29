Súlyos támadások után fordulat jöhet az orosz–ukrán háborúban?

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a floridai Mar-a-Lagóban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel magyar idő szerint vasárnap este a békemegállapodásról. Az ukrán elnököt a találkozóra elkísérte Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója. A találkozó fő témája a gazdasági együttműködés és a biztonsági garanciák kérdése volt.

Trump és Zelenszkij a háború lezárásáról tárgyal, de az ukrán hátország egyelőre súlyos támadásokkal néz szembe (Fotó: AFP)

Miközben az ukrán államfő a Trumppal való találkozóra készült, a hét folyamán több komoly támadás is érte Ukrajna területét. Szerdára virradóra a harkivi régió és Zaporizzsja városa szenvedett el komoly légicsapást. Szombatra virradóra Kijevet érte súlyos drón- és rakétatámadás, amelyek következtében több városrészben tűz keletkezett, lakóépületek rongálódtak meg, és legalább öt ember megsérült. Vasárnapra virradóra ismét komoly támadást szenvedett el az ukrán főváros, a tízórás rakéta- és dróntűzben két ember meghalt és harmincketten megsérültek. Olekszij Kuleba ukrán fejlesztési miniszter szerint a kijevi és a környező kerületek lakóépületeinek 40 százaléka fűtés nélkül maradt az energetikai infrastruktúra károsodása miatt.

Míg az amerikai elnök a békemegállapodás tető alá hozásán dolgozik, az európai politikusok, úgy tűnik, továbbra is inkább a vérontás folytatásán és Európa háborúba rántásán munkálkodnak.

Erre utalnak többek között azok a friss hírek, amelyek szerint Németországban 1000 eurós büntetést kaphat az a fiatal, aki nem jelenik meg a kötelező katonai alkalmassági vizsgálaton az orvosnál, illetve a németek karácsony előtt két nappal bejelentették, hogy sikeresen tesztelték az új fejlesztésű kamikazedrónokat. Franciaország új, a jelenleginél nagyobb és modernebb repülőgép-hordozót épít, így erősítik a haditengerészetet. Finnországban januártól 65 évre emelik a sorkatonaság korhatárát, így egymillió fölé emelkedhet a tartalékosok száma. Észtország – karácsonyi meglepetésként – bejelentette, hogy bevásárol dél-koreai rakéta-sorozatvetőkből. Micsoda mázli, hogy Nyugat-Európa állítólag nem készül a háborúra. Mi lenne, ha készülne? – kommentálta a fenti híreket Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője.

Megelőző támadást indított szombaton Izrael a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet által használt libanoni létesítmény, köztük egy harci kiképzőtér és fegyverraktárak ellen.

Az izraeli hadsereg szerint a helyszíneken Izrael elleni terrortámadásokat készítettek elő. Korábban, csütörtökön Izrael meggyilkolta Libanonban az Iszlám Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek 840-es egységének magas rangú parancsnokát, Haszin Mahmúd Marshad al-Dzsaváhirit. Ugyanazon a napon, az izraeli védelmi erők megerősítették, hogy megöltek egy újabb Hezbollah terroristát, aki a szervezet dél-libanoni terrorinfrastruktúrájának helyreállításán dolgozott.