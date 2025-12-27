Hírlevél
Rejtélyes fények jelentek meg Kijevben az oroszok súlyos bombázása után

Trump

Trump Floridában fogadja Zelenszkijt

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken közölte, hogy a hétvégén – várhatóan vasárnap – Floridában tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel. Donald Trump is megerősítette a találkozót, és bár Zelenszkij javaslatával kapcsolatban szkeptikusnak tűnt, azt mondta, arra számít, hogy a találkozó jól sikerül.
Trumporosz-ukrán háborúZelenszkijFlorida

Trump elnök megerősítette a Politiconak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátogatja őt ezen a hétvégén, miután Zelenszkij korábban azt nyilatkozta, hogy a két vezető Floridában találkozik, valószínűleg vasárnap – írja a The New York Times.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: JIM WATSON / AFP

Donald Trump a Politiconak adott exkluzív interjúban magát nevezte meg az Ukrajna és Oroszország közötti békeszerződés végső döntőbírájának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan vasárnap találkozik Trump elnökkel Floridában, és újságíróknak elmondta, hogy magával visz egy új, 20 pontból álló béketervet. A keret egy javasolt demilitarizált zónát tartalmaz, és a találkozó várhatóan az Egyesült Államok biztonsági garanciáira fog összpontosítani.

Trump azonban nem mutatott túl nagy lelkesedést Zelenszkij legújabb kezdeményezése iránt, és nem sietett jóváhagyni az ukrán elnök javaslatát.

Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá

– mondta Trump, hozzátéve: 

Szóval meglátjuk, mit hoz.

Trump ennek ellenére úgy vélte, hogy a hétvégén eredményes találkozóra kerülhet sor.

Azt hiszem, jól fog menni vele. Azt hiszem, [Vlagyimir] Putyinnal is jól fog menni

– mondta Trump, hozzátéve, hogy hamarosan beszélni fog az orosz elnökkel. Trump pénteken a The New York Post-nak azt mondta, hogy szerinte „jó esély van arra”, hogy Ukrajna és Oroszország készen álljon egy békemegállapodásra.

Donald Trump a Politico-nak azt is elmondta, hogy a hétvégén Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is felkeresi őt.

Zelenszkij és Bibi is nálam lesz

 – fogalmazott Trump, a miniszterelnököt a becenevén említve.

 

Orosz-ukrán háború
