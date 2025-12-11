Lengyelország megannyi támogatás és befektetett energia után az elmúlt időszak Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásairól rendre kimaradt. Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök szerint ezért egyértelműen Donald Tusk miniszterelnök elhibázott politikája a felelős, akit nagyon úgy fest, most kikosaraztak brüsszeli barátai – írja a Politico.

Tusk külpolitikai jelentősége egyértelműen csökkent

Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU

A múlt héten Berlinben, Friedrich Merz német kancellár mellett állva Tusk egy csipetnyi iróniával adott hangot csalódottságának, hogy Lengyelországot nem vették fel a genfi nyilatkozat aláírói közé, valamint a megbeszélésen sem képviselte magát az ország. Lengyelországot az elmúlt időszakban nem hívják a brüsszeli vezetők az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásaira, így legutóbb Londonba sem.

„Lengyelország londoni távolmaradása újabb példa Donald Tusk alkalmatlanságára” – dühöngött Marek Pęk, a Jog és Igazságosság párt képviselője a Downing Street-i találkozó után, Tuskot „Európa másodrangú politikusának” nevezte.

A frusztráció teljesen érthető, hiszen Lengyelország milliárdokat költött Ukrajna támogatására, valamint szintén milliós számban fogadta be az ukrán menekülteket. A kormány a londoni csúcstalálkozó után próbálta menteni a helyzetet és ragaszkodott hozzá, hogy Londonban semmi szokatlan nem történt.

A formátumot „Keir Starmer brit miniszterelnök javasolta” – mondta Adam Szlapka kormányszóvivő, azzal érvelve, hogy „több tucat ilyen formátum létezik, és ezek folyamatosan változnak. Nem minden formátum hoz eredményt, és Lengyelországnak nem kell – és nem is szabad – mindegyikben részt vennie”.

Tusk helyett Nawrockit fogadják

A lengyel kormány külpolitikájának csődjét jól jelzi, hogy azt még a Politico is elismeri, hogy jelen pillanatban Karol Nawrocki az egyetlen akinek szabad útja van a Fehér Házba, miután a források szerint Donald Trump amerikai elnök „soha nem fogja fogadni” Tuskot. Sok forrás szerint egyébként Lengyelország távolmaradása geopolitikai realitást tükröz, nem pedig diplomáciai kudarcot.

Ennek az az oka, hogy míg Franciaország, Nagy-Britannia és Németország még mindig napirenden tartja az európai katonák Ukrajnába küldését, Lengyelország ezt korábban kizárta.

Nawrocki környezete szerint egyébként Tusknak ideje lenne ráébredni, hogy nem vihet sikeres külpolitikát, ha nem tart fenn kapcsolatot a Fehér Házzal és az amerikai elnökkel. Ezt azonban egyelőre csak Nawrocki tudja megtenni. Ilyen formában azonban a lengyel elnöknek olyan befolyása van, amivel Tusk nem tud versenyezni, így marad számára kispad.