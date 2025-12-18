A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Danyijar Amangelgyijev kirgiz miniszterelnök-helyettessel közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés szépen fejlődik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Ennek bázisát a magyar–kirgiz fejlesztési alap jelenti, amelynek a keretében eddig 6,5 milliárd forint értékben kaptak megbízásokat magyar vállalatok Kirgizisztán piacán (…) Új vízerőmű épül magyar vállalati részvétellel, állattenyésztési programokat hajtanak végre magyar vállalatok, illetve gépipari export történik Kirgizisztán irányába magyar vállalatok közreműködésével

– sorolta.

Ma megállapodtunk abban, hogy újabb 15 milliárd forintot teszünk bele ebbe a közös fejlesztési alapba, s ez a 15 milliárd forint magyarországi vállalatok szerepvállalását fogja finanszírozni Kirgizisztán mezőgazdaságának és élelmiszeriparának modernizálásában

– jelentette be.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország ebben a két ágazatban nemzetközi összevetésben is versenyképes teljesítményt tud nyújtani

Emlékeztetett, hogy hazánk egyetemein évente kétszáz kirgiz hallgató tanulhat ösztöndíjjal, és idén 649 jelentkező volt ezekre a helyekre, ami a program népszerűségét tanúsítja.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy Magyarországhoz hasonlóan Kirgizisztán is a nemzetközi béketáborhoz tartozik, együtt támogatják Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítéseit.

A helyzet az, hogy az ukrajnai háború árát mindkét ország, Kirgizisztán és Magyarország is megfizette már, és egy olyan háború árát fizetjük, amelyért semmifajta felelősséggel nem tartozunk. Egyetértettünk abban, hogy nem akarunk még nagyobb árat, még többet fizetni ezért a háborúért, amiről mi nem tehetünk, és ellenzünk minden olyan kísérletet, amely ennek a háborúnak a térbeli vagy időbeli kiterjesztésére irányul

– fogalmazott.

Ennek kapcsán a miniszter sajnálattal állapította meg, hogy Brüsszel tovább szítja az ukrajnai háborút, ahogyan az Európai Unió több tagországa is mindent megtesz a béketörekvések aláásása érdekében.

Egyetértettünk abban is, hogy mind Magyarország, mind Kirgizisztán nemzeti érdekeivel ellentétes lenne az, ha a világot újra blokkokra osztanák. Ezzel ellenben viszont mind a ketten érdekeltek vagyunk abban, hogy egy kölcsönös tiszteletre alapuló globális együttműködés valósuljon meg a konnektivitás alapján

– húzta alá.

Mindketten elutasítjuk a szankciós politikákat. Az Európai Unió a maga szankcióival nagyon komoly károkat okozott az európai gazdaságnak, és azzal, hogy az Európai Unió most már nemcsak oroszországi meg belorusz cégeket és személyeket szankcionál, hanem más országokból származó vállalatokat és személyeket is, azzal csak tovább súlyosbította az elszigeteltségét a világpolitikában

– folytatta.