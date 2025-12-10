Hírlevél
Nagy-Britannia

Újabb brit tragédia: migráns férfi erőszakolt meg két kiskorút

Egy afgán migráns erőszakolt meg két lányt Nagy-Britanniában. Az országban szinte nincs olyan hét, amelyre ne jutna egy migránserőszak, a bíróságon pedig rendszerint borzalmas részletek látnak napvilágot.
Nagy-Britanniamigránserőszak

Egy afgán állampolgárt azzal vádolnak, hogy a hétvégén megerőszakolt két 14 éves lányt egy lakásban. Nagy-Britanniában már nincs olyan hét, amire ne jutna egy újabb migránserőszak – írja a Telegraph

Migrant fills water containers at a migrants' makeshift camp in Loon-Plage, near Dunkirk, northern France on September 24, 2025. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A 28 éves Sultani Bakatasht vasárnap kora reggel tartóztatták le, miután bejelentés érkezett egy nemi erőszakról Bolton Middle Hulton negyedében található lakásban. A manchesteri rendőrség közlése szerint a férfi állítólag online kapcsolatban állt az áldozatokkal, mielőtt találkozott volna velük.

Mindkét lányt pszichológusok támogatják, miközben a nyomozók igyekeznek tisztázni a körülményeket.

Bakatash kedden reggel jelenik majd meg a manchesteri és salfordi bíróságon, ahol két rendbeli nemi erőszakkal, valamint egy rendbeli szexuális zaklatással vádolják – közölte a rendőrség. Helen Critchley főfelügyelő, a boltoni kerület parancsnoka elmondta: „Ez egy mélyen aggasztó jelentés, és elsődleges célunk a két fiatal lány és családjaik támogatása ebben a traumatikus időszakban.” 

Critchley egyúttal megkérte a média munkatársait, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, és ebben a nehéz időszakban segítsék a rendőrség munkáját és vigyázzanak a két áldozat méltóságára. 

Egyre több a migránserőszak

Az ehhez hasonló esetek száma elképesztő mértékben nőtt Nagy-Britanniában az elmúlt időszakban a bevándorlás növekedésével, sok esetben pedig az elkövető migránsok maguk is kiskorúak. 

Nemrég például újabb részletek derültek ki egy hasonló, gyomorforgató ügyben. 

A Daily Mail információi szerint két 17 éves migráns Warwickshireben áll éppen bíróság előtt egy 15 éves lány megerőszakolása miatt. Jan Jahanzebet és Israr Niazalt azzal vádolják, hogy a fiatal lányt erőszakkal rángatták el társai mellől egy félreeső helyre, ahol bántalmazták. A tárgyaláson le is játszották azokat a felvételeket, amelyek az erőszak előtti pillanatokat rögzítették. 

A lány kétségbeesetten kiabált segítségért, azonban egyik arra járó sem volt hajlandó megállni. 

A két elkövető a hatóságok információi alapján néhány hónappal az erőszak elkövetése előtt érkeztek az országba egy csónakon. A bíróság mind két férfit bűnösnek mondta ki, Jahanzebet tíz év és nyolc hónap, Niazált pedig kilenc év és tíz hónap börtönbüntetésre ítélték. 

 

