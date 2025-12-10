Újabb brit tragédia: migráns férfi erőszakolt meg két kiskorút

Egy afgán állampolgárt azzal vádolnak, hogy a hétvégén megerőszakolt két 14 éves lányt egy lakásban. Nagy-Britanniában már nincs olyan hét, amire ne jutna egy újabb migránserőszak – írja a Telegraph.

A 28 éves Sultani Bakatasht vasárnap kora reggel tartóztatták le, miután bejelentés érkezett egy nemi erőszakról Bolton Middle Hulton negyedében található lakásban. A manchesteri rendőrség közlése szerint a férfi állítólag online kapcsolatban állt az áldozatokkal, mielőtt találkozott volna velük.

Mindkét lányt pszichológusok támogatják, miközben a nyomozók igyekeznek tisztázni a körülményeket.

Bakatash kedden reggel jelenik majd meg a manchesteri és salfordi bíróságon, ahol két rendbeli nemi erőszakkal, valamint egy rendbeli szexuális zaklatással vádolják – közölte a rendőrség. Helen Critchley főfelügyelő, a boltoni kerület parancsnoka elmondta: „Ez egy mélyen aggasztó jelentés, és elsődleges célunk a két fiatal lány és családjaik támogatása ebben a traumatikus időszakban.”

Critchley egyúttal megkérte a média munkatársait, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, és ebben a nehéz időszakban segítsék a rendőrség munkáját és vigyázzanak a két áldozat méltóságára.

Egyre több a migránserőszak

Az ehhez hasonló esetek száma elképesztő mértékben nőtt Nagy-Britanniában az elmúlt időszakban a bevándorlás növekedésével, sok esetben pedig az elkövető migránsok maguk is kiskorúak.

Nemrég például újabb részletek derültek ki egy hasonló, gyomorforgató ügyben.

A Daily Mail információi szerint két 17 éves migráns Warwickshireben áll éppen bíróság előtt egy 15 éves lány megerőszakolása miatt. Jan Jahanzebet és Israr Niazalt azzal vádolják, hogy a fiatal lányt erőszakkal rángatták el társai mellől egy félreeső helyre, ahol bántalmazták. A tárgyaláson le is játszották azokat a felvételeket, amelyek az erőszak előtti pillanatokat rögzítették.

A lány kétségbeesetten kiabált segítségért, azonban egyik arra járó sem volt hajlandó megállni.

A két elkövető a hatóságok információi alapján néhány hónappal az erőszak elkövetése előtt érkeztek az országba egy csónakon. A bíróság mind két férfit bűnösnek mondta ki, Jahanzebet tíz év és nyolc hónap, Niazált pedig kilenc év és tíz hónap börtönbüntetésre ítélték.