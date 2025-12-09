Újabb háborúpárti diplomata hergeli Európát

Kees Klompenhouwer, Hollandia korábbi prágai és kijevi nagykövete az ukrán sajtóban közölt írásában arról beszélt, hogy az EU‑nak sokkal határozottabban kellene Ukrajna oldalán fellépnie a háborúban. Szerinte Európa stratégiai célja most az, hogy fejlessze védelmi képességét.

Újabb háborúpárti diplomata sokkol nukleáris erők európai telepítésével Fotó: AFP

Az orosz–ukrán háború immár több éve fenyegeti Európa stabilitását, miközben a geopolitikai erőviszonyok nem Európa javára változtak.

A gazdasági gyengeség, az elöregedő társadalom és a transzatlanti szövetség nyomás alá kerülése miatt az unió önállóan nem képes garantálni a kontinens biztonságát. A helyzet sürgős felülvizsgálatot igényel: az EU-nak új, összehangolt stratégiát kell kialakítania Ukrajna támogatására és saját védelmi képességeinek megerősítésére, írja az Eurointegration hasábjain a diplomata, és hozzáteszi:

A jelenlegi európai Ukrajna-politika eddigi formájában nem elégséges.

Kees Klompenhouwer azt is megjegyzi, hogy az EU eddigi kísérletei az orosz–ukrán háború lezárására kudarcot vallottak, a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése pedig ráébresztette Európát, hogy még az amerikai támogatással is csak korlátozott ideig képes fenntartani a katonai ellenállást. Ennek megfelelően Európa fő célja most a tartós és koordinált katonai képesség kiépítése. A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása kulcsfontosságú. Az EU és Ukrajna együttműködésének alapja pedig a meglévő és új védelmi szerződések hálózata – teszi hozzá a diplomata. Szerinte a brit és francia nukleáris erők, az amerikai nukleáris garanciák mellett, további védelmi réteget biztosíthatnak.