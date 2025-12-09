Hírlevél
Ukrajna

Újabb háborúpárti diplomata hergeli Európát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Európában egyre látványosabban eluralkodik a háborús pszichózis, amelyet újabb és újabb jelek erősítenek meg. Legutóbb Kees Klompenhouwer, Hollandia korábbi prágai és kijevi nagykövete figyelmeztetett az ukrán sajtóban arra, hogy az „Európai Uniónak sokkal határozottabban kell Ukrajna oldalán fellépnie az orosz agresszióval szemben.” A diplomata azt is hangsúlyozta: kulcskérdés, hogy az EU erősebb elrettentést építsen ki a Putyin-féle nukleáris fenyegetéssel szemben – akár a brit és francia nukleáris erők telepítésével, illetve más NATO-országok nukleáris hordozó repülőgépeinek bevonásával.
Kees Klompenhouwer, Hollandia korábbi prágai és kijevi nagykövete az ukrán sajtóban közölt írásában arról beszélt, hogy az EU‑nak sokkal határozottabban kellene Ukrajna oldalán fellépnie a háborúban. Szerinte Európa stratégiai célja most az, hogy fejlessze védelmi képességét.

Újabb háborúpárti diplomata sokkol nukleáris erők európai telepítésével
Újabb háborúpárti diplomata sokkol nukleáris erők európai telepítésével Fotó: AFP

Az orosz–ukrán háború immár több éve fenyegeti Európa stabilitását, miközben a geopolitikai erőviszonyok nem Európa javára változtak.

A gazdasági gyengeség, az elöregedő társadalom és a transzatlanti szövetség nyomás alá kerülése miatt az unió önállóan nem képes garantálni a kontinens biztonságát. A helyzet sürgős felülvizsgálatot igényel: az EU-nak új, összehangolt stratégiát kell kialakítania Ukrajna támogatására és saját védelmi képességeinek megerősítésére, írja az Eurointegration hasábjain a diplomata, és hozzáteszi:

A jelenlegi európai Ukrajna-politika eddigi formájában nem elégséges. 

Kees Klompenhouwer azt is megjegyzi, hogy az EU eddigi kísérletei az orosz–ukrán háború lezárására kudarcot vallottak, a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése pedig ráébresztette Európát, hogy még az amerikai támogatással is csak korlátozott ideig képes fenntartani a katonai ellenállást. Ennek megfelelően Európa fő célja most a tartós és koordinált katonai képesség kiépítése. A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása kulcsfontosságú. Az EU és Ukrajna együttműködésének alapja pedig a meglévő és új védelmi szerződések hálózata – teszi  hozzá a diplomata. Szerinte a brit és francia nukleáris erők, az amerikai nukleáris garanciák mellett, további védelmi réteget biztosíthatnak. 

 

