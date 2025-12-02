Ukrajna újabb egymilliárd eurót kér és ha lehet, még idén

Ukrajna az év végéig további egymilliárd eurós uniós támogatásban bízik, hogy folytathassa az amerikai fegyverek beszerzését. A megbízott NATO-nagykövet szerint ennek hiányában a PURL-program, amely az amerikai katonai felszerelések vásárlását finanszírozza, nehézségekbe ütközhet. Eközben a béketárgyalások zajlanak a háttérben, de áttörésről még nem számoltak be. Az EU-ban a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról sem született döntés – számolt be róla a Bloomberg.

Ukrajna az év végéig további egymilliárd eurós uniós támogatást remél

Ukrajna még az idén szeretné megszerezni az egymilliárd eurós pluszforrást, hogy fedezni tudja az amerikai fegyverbeszerzéseket

– mondta a nagykövet. Hozzátette, hogy új katonai eszközök csak akkor érkezhetnek, ha Európa további pénzt biztosít a PURL program keretében, amely továbbra is kulcsfontosságú Ukrajna védelmében. Korábban írtunk róla, hogy norvég kutatók szerint az orosz–ukrán háború finanszírozása akár csak egyharmadába kerülhet annak, amennyibe egy Oroszországnak kedvező béke kerülne az európai országoknak. A nagykövet szerint a Patriot légvédelmi rendszerek költségeinek 75 százalékát, más légvédelmi eszközök 90 százalékát ez a mechanizmus fedezi nyár óta, és a beszerzések közt tüzérségi lövedékek is vannak, amelyek lehetővé teszik az ukrán erők számára, hogy nagy távolságból támadjanak orosz célpontokat.

Hollandia jelezte, hogy további 250 millió eurót különít el amerikai fegyverek – például F–16-os vadászgépek és légvédelmi rendszerek – beszerzésére, miközben több európai ország még mindig vonakodik, főleg azóta, hogy Trump döntése nyomán Washington leállította a pénzügyi támogatást.

A bizonytalanságot növelte a 28 pontos békejavaslat is, amelyet az európai megítélés szerint inkább Moszkva javára szövegeztek. Azóta tárgyalásokat folytattak az amerikai és ukrán delegációk, Marco Rubio külügyminiszter szerint ezek eredményesek voltak, de áttörést nem hoztak. Steve Witkoff amerikai különmegbízott kedden Oroszországban folytatja a tárgyalássorozatot.