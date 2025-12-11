Ukrajna lépett: megküldte válaszát Amerika békejavaslatára

Hírlevél
Ukrajna hivatalosan is átadta részletes válaszát az amerikai béketerv legújabb tervezetére.
UkrajnabékejavaslatTrump

Ukrajna szerdán pontonkénti válaszát adta át a Trump-adminisztrációnak az amerikai béketerv legutóbbi tervezetére – ezt ukrán és amerikai tisztviselők mondták az Axiosnak.

Ukrajna megküldte válaszát Amerika békejavaslatára (Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb amerikai nyomás alatt áll, hogy gyorsan fogadja el Trump 20 pontos béketervét, amely jelentős területi veszteségeket és más engedményeket tartalmaz.

Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadója és főtárgyalója, Rusztem Umerov – a tisztviselők szerint – elküldte az ukrán választ Jared Kushnernek, Trump tanácsadójának és vejének – írja az Axios.

Egy ukrán tisztviselő szerint a válasz észrevételeket és módosítási javaslatokat tartalmaz „hogy az egész megvalósítható legyen”.

Az ukránok többnapos egyeztetés után küldték el válaszukat az Egyesült Államoknak, európai szövetségeseikkel – elsősorban a három nagyhatalommal (Egyesült Királyság, Franciaország és Németország) – folytatott konzultációkat követően.

A tisztviselő szerint az ukrán válasz új ötleteket is tartalmaz arra, hogyan lehetne rendezni a vitás kérdéseket, például a területi ügyeket és a zaporizzsjai atomerőmű helyzetét.

Trump szerdán egyeztetett a három európai vezetővel a béketerv kapcsán fennálló feszültségek közepette. „Elég határozott hangnemben beszéltünk Ukrajnáról. Majd meglátjuk, mi lesz” – mondta Trump a hívás után.

Egy ukrán tisztviselő szerint az amerikai és ukrán felső katonai vezetők csütörtökön várhatóan egy videómegbeszélésen folytatják az amerikai béketerv egyes részeinek részletes egyeztetését.

 

