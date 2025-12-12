Így gyorsítja fel Brüsszel Ukrajna EU-s csatlakozását

A nyugat-ukrajnai Lvivben csütörtökön felszólaló Marta Kos bővítésért felelős európai biztos elmondta: a terv tíz „reformprioritást” tartalmaz, amelyek mind az igazságszolgáltatási intézmények megerősítésének szükségességére összpontosítanak.

Az EU és Ukrajna 10 pontos tervet fogadott el a korrupció elleni küzdelemre és az uniós csatlakozási törekvések támogatására (Fotó: OLENA ZNAK / ANADOLU)

A megállapodásra néhány héttel azután került sor, hogy Ukrajnát a 2022 elején kezdődött orosz teljes körű invázió óta a legsúlyosabb korrupciós botrány rázta meg, amely Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetét is érintette – számolt be a Politico.

A Bizottság … ezt az új tárgyalási szakaszt lehetőségként látja arra, hogy növeljük a tempót és az intenzitást” Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseiben

– mondta Kos. A megállapodásban rögzített tíz pont „mind a jogállamiság megerősítésére, a korrupció elleni küzdelemre, valamint erős, elszámoltatható demokratikus intézmények kiépítésére összpontosít Ukrajnában”.

Egy, Marta Kos és Ukrajna miniszterelnök-helyettese által közösen aláírt nyilatkozatban a biztos üdvözölte a „kétoldalú átvilágítási folyamat” lezárását. Hozzátette: a technikai munka hat úgynevezett tárgyalási klaszter megnyitásához már befejeződött, annak ellenére, hogy Magyarország továbbra is blokkolja a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdését Kijevvel – ehhez ugyanis mind a 27 uniós tagállam jóváhagyására szükség van.

Kijev eltökélt abban, hogy gyors előrelépést érjen el az uniós csatlakozás felé vezető úton, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is bátorította ezt a törekvést, kijelentve: Ukrajna helye az Európai Unión belül van.

A közelmúltbeli korrupciós botrány azonban – amelynek nyomán Zelenszkij elnök menesztette egyik legközelebbi munkatársát – visszalépést jelentett a folyamatban. A csütörtökön bemutatott reformterv célja ennek a megtorpanásnak a kezelése.

🇪🇺🇺🇦 EU, Ukraine Agree on 10-Point Plan to Fight Corruption, Support Bloc Bid — Politico



Ukraine and the European Union have agreed on a series of reforms that Kyiv must implement to strengthen the rule of law and maintain its bid to join the 27-member bloc.



The agreed 10-point… pic.twitter.com/Ft3KW18Uyp — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 11, 2025

Ha klaszterről klaszterre haladunk, és Ukrajna teljesíti a rá eső feladatokat, biztosíthatjuk, hogy Ukrajna a lehető legfelkészültebb legyen a tagságra, amint a magyar vétó lekerül az asztalról

– mondta a POLITICO-nak Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter, utalva arra a lehetőségre, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor vereséget szenvedhet a 2026 áprilisára tervezett parlamenti választásokon.