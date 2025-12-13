Hírlevél
Egy Brüsszel által támogatott béketerv szerint Ukrajna már 2027 elején csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben sikerül megállapodni az Oroszország által indított háború lezárásáról.
Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat értelmében Ukrajna már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben sikerül megállapodást kötni az Oroszország által indított háború lezárásáról. A Financial Times értesülései szerint ez szerepel abban a legfrissebb béketerv-tervezetben, amelyet ukrán és európai tisztviselők terjesztettek Washington elé.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke (Fotó: Toby Melville / AFP)
A javaslat egy átdolgozott változata azoknak a béketerveknek, amelyeket a Trump-adminisztráció korábban ismertetett, és amelyeket Kijev és európai szövetségesei Oroszország számára kedvezőnek tartottak. Az új tervezet megjelenése egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy még karácsony előtt megállapodás szülessen a békéről.

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása alapjaiban változtatná meg az Európai Unió bővítési gyakorlatát. Ukrajna ugyanis eddig egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le a több mint harmincból, amelyek a tagsághoz szükségesek, a tervezetben szereplő ütemezés pedig felülírná az EU eddigi, érdemalapú csatlakozási rendszerét. 

A terv arra is kényszerítené Brüsszelt, hogy újragondolja a bővítéshez kapcsolódó szabályokat, így például az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a szavazati jog kérdését.

Elemzők szerint ugyanakkor rendkívül valószínűtlen, hogy Ukrajna ténylegesen teljes jogú taggá váljon 2027 elejére.

Bármilyen bővítési döntéshez az EU mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges.

