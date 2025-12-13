Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat értelmében Ukrajna már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben sikerül megállapodást kötni az Oroszország által indított háború lezárásáról. A Financial Times értesülései szerint ez szerepel abban a legfrissebb béketerv-tervezetben, amelyet ukrán és európai tisztviselők terjesztettek Washington elé.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke (Fotó: Toby Melville / AFP)

A javaslat egy átdolgozott változata azoknak a béketerveknek, amelyeket a Trump-adminisztráció korábban ismertetett, és amelyeket Kijev és európai szövetségesei Oroszország számára kedvezőnek tartottak. Az új tervezet megjelenése egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy még karácsony előtt megállapodás szülessen a békéről.

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása alapjaiban változtatná meg az Európai Unió bővítési gyakorlatát. Ukrajna ugyanis eddig egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le a több mint harmincból, amelyek a tagsághoz szükségesek, a tervezetben szereplő ütemezés pedig felülírná az EU eddigi, érdemalapú csatlakozási rendszerét.

A terv arra is kényszerítené Brüsszelt, hogy újragondolja a bővítéshez kapcsolódó szabályokat, így például az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a szavazati jog kérdését.

EU accession by January 1 2027 is specified in the latest draft of a Ukraine peace proposal being negotiated by US and Ukrainian officials with the support of Brussels, people briefed on the document’s contents told the Financial Times. https://t.co/EMgY3o9qZ7 pic.twitter.com/tOq0C5u7n0 — Financial Times (@FT) December 12, 2025

Elemzők szerint ugyanakkor rendkívül valószínűtlen, hogy Ukrajna ténylegesen teljes jogú taggá váljon 2027 elejére.

Bármilyen bővítési döntéshez az EU mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges.