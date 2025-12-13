Egy Brüsszel által támogatott békejavaslat értelmében Ukrajna már 2027. január 1-jén csatlakozhatna az Európai Unióhoz, amennyiben sikerül megállapodást kötni az Oroszország által indított háború lezárásáról. A Financial Times értesülései szerint ez szerepel abban a legfrissebb béketerv-tervezetben, amelyet ukrán és európai tisztviselők terjesztettek Washington elé.
A javaslat egy átdolgozott változata azoknak a béketerveknek, amelyeket a Trump-adminisztráció korábban ismertetett, és amelyeket Kijev és európai szövetségesei Oroszország számára kedvezőnek tartottak. Az új tervezet megjelenése egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy még karácsony előtt megállapodás szülessen a békéről.
Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása alapjaiban változtatná meg az Európai Unió bővítési gyakorlatát. Ukrajna ugyanis eddig egyetlen tárgyalási fejezetet sem zárt le a több mint harmincból, amelyek a tagsághoz szükségesek, a tervezetben szereplő ütemezés pedig felülírná az EU eddigi, érdemalapú csatlakozási rendszerét.
A terv arra is kényszerítené Brüsszelt, hogy újragondolja a bővítéshez kapcsolódó szabályokat, így például az uniós forrásokhoz való hozzáférés és a szavazati jog kérdését.
Elemzők szerint ugyanakkor rendkívül valószínűtlen, hogy Ukrajna ténylegesen teljes jogú taggá váljon 2027 elejére.
Bármilyen bővítési döntéshez az EU mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges.