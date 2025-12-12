Ukrajna EU-útja döntő szakaszba lépett

Ukrajna európai uniós csatlakozásának előrehaladása szempontjából kulcsfontosságú a strukturális reformok következetes végrehajtása, valamint az állami intézmények és a civil társadalom közötti folyamatos, rendszerszintű párbeszéd – hangzott el több, az európai integrációval foglalkozó rendezvényen az elmúlt napokban. A kormányzati és civil szereplők egyetértettek abban, hogy az átláthatóság, a társadalmi bevonás és a rendszeres ellenőrzés nélkülözhetetlen az EU-csatlakozási folyamat fenntarthatóságához és hitelességéhez – írja az Ukrán Miniszteri Kabinet (KMU).

Ukrajna európai uniós csatlakozása új szakaszba lépett (Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto)

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese Lvivben hangsúlyozta: Ukrajna EU-tagsági pályázatának középpontjában a jogállamiságot, a korrupcióellenes fellépést és a rendészeti reformot érintő strukturális átalakítások állnak.

A csatlakozási tárgyalások előkészítése során átfogó kötelezettségvállalási listát határoztak meg, amelynek végrehajtásához széles körű társadalmi konszenzusra van szükség. Kacska kiemelte, hogy az ukrán civil társadalom kulcsszerepet játszik a reformok szakmai megalapozásában és ellenőrzésében, ezért az állami döntéshozatal elképzelhetetlen a civil szféra aktív részvétele nélkül. Egyúttal rámutatott arra is, hogy az Európai Unió Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta példátlan támogatást nyújt az országnak.

Ukraine's security is now an “indivisible part” of Europe's security, says the @PACE_Political Affairs Committee, urging support for Ukraine’s accession to the EU.



Full @CoE Assembly debate in January.



More:https://t.co/VYMosWurRr#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQbLuOm3F1 — PACE (@PACE_News) December 12, 2025

Marta Kos bővítésért felelős európai biztos szerint az ukrán társadalom a háborús körülmények ellenére is jelentős ellenálló képességet mutat, és a civil szervezetek szerepe a demokratikus folyamatok felügyeletében kiemelkedővé vált. Hangsúlyozta, hogy az

Európai Unió az ukrán civil társadalmat nem pusztán érdekelt félnek, hanem stratégiai partnernek tekinti a reformok végrehajtásában és nyomon követésében.

Ennek jegyében az Európai Bizottság története során először fogadott el Civil Társadalmi Stratégiát, amely a tagjelölt országokra is kiterjed.

A reformfolyamat egyik fontos eszköze a civil szervezetek által készített független monitoring és az Európai Bizottság éves országjelentéséhez kapcsolódó árnyékjelentések rendszere. Ezek különösen az igazságszolgáltatás, az alapvető jogok, valamint a rendészeti reform területén jelentenek visszacsatolást az uniós intézmények számára.