Pokoli körülmények között próbálnak túlélni a Donbaszban maradt civilek

A 65 éves Volodimir a háború kezdetétől egy lakóépület félhomályos pincéjében él, és csak ritkán merészkedik ki. Lakása és a környék teljesen szétlőve.

Képernyőkép (Fotó: Reuters)

Mindent eltaláltak körülöttünk, minden leégett. Félelmetes, de élünk tovább – mit tehetünk?

– mondta a férfi, aki beteg anyósáról gondoskodik, ezért nem hagyhatja el a várost, írja a Reuters.

Ukrajna: folyamatos ostrom, tél, vízhiány

A település déli részén már harcok dúlnak, a távolban robbanások hallatszanak, az égen pedig egyszerre több orosz drón kering. A lakosok humanitárius segélyből próbálnak túlélni, de az ellátmány már alig jut be a térségbe, ezért sokan esővizet gyűjtenek, majd egy ideiglenes tisztítóállomáson próbálják ihatóvá tenni. Volodimir egy régi pincehelyiségből alakított ki „lakást”, konyhaszekrényekkel és egy apró kályhával.

„Nehéz, de elviselhető. Már megszoktuk valamennyire” – mondta, miközben egy generátor zúgása tölti be a helyiséget.

A romok között egy idős asszony gázpalackot vonszol maga után, mellette fegyveres katonák járőröznek. Egy másik lakó, az 54 éves Jurij, néhány hete került ki a romok alól, amikor rakétatalálat érte az épületét.

Hová menjek? Miből? A nyugdíjam 85 dollár körül van, máshol a lakbér háromszor ennyi. Lehet, hogy a házam romokban van, de mégis az enyém

– mondta.

Orosz előrenyomulás, ukrán bizonytalanság

A térségben egyre súlyosabb a helyzet: Pokrovszk hamarosan teljesen eleshet, és elemzők szerint az orosz erők most az úgynevezett „erődvárosok” vonalát próbálják áttörni, hogy újabb keleti területeket foglaljanak el.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban próbált támogatást szerezni a nyugati háborúpárti szövetségesektől. Az amerikaiak békekezdeményezést sürgetnek, amely területi engedményekkel járhatna Kijev számára, de Ukrajna továbbra is biztonsági garanciákat kér.

A Donbaszban maradt civilek többsége úgy érzi, nincs választása: a legtöbben idős, beteg családtagok miatt vagy anyagi okokból maradnak ott, ahol már sem áram, sem vízellátás, sem biztonság nincs.

„Lehet, hogy a házakat szétlövik, lehet, hogy holnap már semmi sem marad belőlük – de másunk nincs” – mondta egy helybéli lakó.

A front egyre közelebb, a tél pedig kegyetlen. Aki ott marad, egyetlen dologban bízhat: valahogy túléli a következő napot, s bíznak benne, hogy véget ér a háború.