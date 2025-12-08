Kellogg szerint az ukrajnai háború békés lezárása az utolsó fázisánál tart

Keith Kellogg szerint az ukrajnai háború békés lezárása már „az utolsó tíz méteren” jár. A nyugalmazott altábornagy szombaton a kaliforniai Simi Valley-ben található Ronald Reagan Elnöki Könyvtár és Múzeumban azt hangsúlyozta: a megállapodás létrejöttét mindössze két fő kérdés hátráltatja, a Donbász régió jövője és az ukrán zaporizzsjai atomerőmű helyzete – írja a Reuters.

Kellogg: Az ukrajnai háború békés lezárása az utolsó tíz méteren jár

Oroszország 2022 februárjában indított támadást Ukrajna ellen, miután nyolc éven át zajlottak harcok az orosz támogatású szakadár erők és az ukrán hadsereg között a Donyeck és Luhanszk régióból álló Donbászban.

A konfliktus a második világháború óta a leghalálosabb európai háborúvá vált, és a hidegháború óta a legnagyobb feszültséget okozza Oroszország és a Nyugat között.

Kellogg szerint a két legfontosabb megoldatlan kérdés a területi rendezés – elsősorban a Donbász jövője – és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa, amely Európa legnagyobb atomerőműve, jelenleg pedig orosz ellenőrzés alatt áll.

Ha ezt a két kérdést megoldjuk, a többi dolog is elég jól fog alakulni. Nagyon, nagyon közel vagyunk

– fogalmazott.

A távozó különmegbízott kiemelte, hogy az ukrajnai háború okozta emberi veszteségek „szörnyűek” és példátlanok (Fotó: AFP)

A távozó különmegbízott kiemelte, hogy az ukrajnai háború okozta emberi veszteségek „szörnyűek” és példátlanok. Szerinte Oroszország és Ukrajna együttesen több mint kétmillió áldozatot szenvedett el, beleértve a halottakat és sebesülteket. Mindkét fél vitatja a másik veszteségbecsléseit: Moszkva szerint a nyugati adatok túlzóak, míg Kijev az orosz számokat tartja felnagyítottnak.

Jelenleg Oroszország Ukrajna területének mintegy 19,2 százalékát ellenőrzi, beleértve a 2014-ben annektált Krím-félszigetet, Luhanszk egész területét, Donyeck több mint 80 százalékát, Herszont és Zaporizzsját mintegy 75 százalékban, valamint részben Harkov, Szumi, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk régiókat.

A múlt hónapban kiszivárgott 28 pontos amerikai békejavaslat új lehetőségeket nyitott a tárgyalásokra, de egyes ukrán és európai tisztviselők szerint a tervezet túlzott engedményeket tartalmaz Moszkvának; többek között a NATO-val kapcsolatos garanciákat, Ukrajna ötödének orosz ellenőrzését és az ukrán hadsereg létszámának korlátozását.

Az eredeti javaslatok szerint a zaporizzsjai atomerőművet, amelynek reaktorai jelenleg hideg leállás állapotában vannak, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete alatt újraindítanák, és a termelt villamos energiát egyenlően osztanák el Oroszország és Ukrajna között.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy hosszú és tartalmas telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel, Trump vejével. A Kreml szerint várhatóan Kushner fogja elvégezni a fő munkát az esetleges megállapodás kidolgozásában.